Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251124/aqsh-ei-rossiya-53702271.html
АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади
АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади
Sputnik Ўзбекистон
“Мана европаликлар бор. Европаликлар менга дейишади: Биз санкцияларнинг 19-тўпламини қабул қиламиз”. Менимча, агар сиз буни 19 марта қилаётган бўлсангиз, демак, сиз муваффақиятсизликка учрагансиз”, - деди Бессент NBC телеканалига берган интервьюсида.
2025-11-24T14:29+0500
2025-11-24T14:29+0500
дунёда
дунё янгиликлари
ақш
россия
европа иттифоқи
санкциялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53702241_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c373c51dbbaa197e5f3047aa3e9fb3e.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. АҚШ молия вазири Скотт Бессент Европанинг Россияга қарши санцияларини “муваффақиятсиз” деб ҳисоблашини маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шунингдек, АҚШ молия вазири европаликларни Россиядан нефть сотиб олиб, уни молиялатиришда айблади.
https://sputniknews.uz/20251122/vens-rossiya-kiev-53672501.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53702241_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_1af3230273aae874e528d68ca0045f1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш молия вазири еи россияга қарши санкциялар
ақш молия вазири еи россияга қарши санкциялар

АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади

14:29 24.11.2025
© Getty Images / Andrew HarnikМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Oбуна бўлиш
Бессентнинг фикрича, агар Европа 19 марта санция қабул қилишга борган бўлса, демак, у муваффақиятсизликка учраган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. АҚШ молия вазири Скотт Бессент Европанинг Россияга қарши санцияларини “муваффақиятсиз” деб ҳисоблашини маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.

“Мана европаликлар бор. Европаликлар менга дейишади: Биз санкцияларнинг 19-тўпламини қабул қиламиз”. Менимча, агар сиз буни 19 марта қилаётган бўлсангиз, демак, сиз муваффақиятсизликка учрагансиз”, - деди Бессент NBC телеканалига берган интервьюсида.

Шунингдек, АҚШ молия вазири европаликларни Россиядан нефть сотиб олиб, уни молиялатиришда айблади.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Вэнс: Россияга қарши санкциялар Киевга ғалаба қозонишга ёрдам беради деб ўйлаш хомхаёл
22 Ноябр, 18:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0