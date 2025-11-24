https://sputniknews.uz/20251124/aqsh-ei-rossiya-53702271.html
АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади
АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади
Sputnik Ўзбекистон
“Мана европаликлар бор. Европаликлар менга дейишади: Биз санкцияларнинг 19-тўпламини қабул қиламиз”. Менимча, агар сиз буни 19 марта қилаётган бўлсангиз, демак, сиз муваффақиятсизликка учрагансиз”, - деди Бессент NBC телеканалига берган интервьюсида.
2025-11-24T14:29+0500
2025-11-24T14:29+0500
2025-11-24T14:29+0500
дунёда
дунё янгиликлари
ақш
россия
европа иттифоқи
санкциялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53702241_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c373c51dbbaa197e5f3047aa3e9fb3e.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. АҚШ молия вазири Скотт Бессент Европанинг Россияга қарши санцияларини “муваффақиятсиз” деб ҳисоблашини маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шунингдек, АҚШ молия вазири европаликларни Россиядан нефть сотиб олиб, уни молиялатиришда айблади.
https://sputniknews.uz/20251122/vens-rossiya-kiev-53672501.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53702241_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_1af3230273aae874e528d68ca0045f1b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш молия вазири еи россияга қарши санкциялар
ақш молия вазири еи россияга қарши санкциялар
АҚШ молия вазири ЕИнинг Россияга қарши санкцияларини муваффақиятсиз деб атади
Бессентнинг фикрича, агар Европа 19 марта санция қабул қилишга борган бўлса, демак, у муваффақиятсизликка учраган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
АҚШ молия вазири Скотт Бессент Европанинг Россияга қарши санцияларини “муваффақиятсиз” деб ҳисоблашини маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Мана европаликлар бор. Европаликлар менга дейишади: Биз санкцияларнинг 19-тўпламини қабул қиламиз”. Менимча, агар сиз буни 19 марта қилаётган бўлсангиз, демак, сиз муваффақиятсизликка учрагансиз”, - деди Бессент NBC телеканалига берган интервьюсида.
Шунингдек, АҚШ молия вазири европаликларни Россиядан нефть сотиб олиб, уни молиялатиришда айблади.