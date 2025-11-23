Ўзбекистон
Ўзбекистон–Хитой форумида маҳаллий маҳсулотлар ва инвестиция имкониятлари тақдим этилди
Ўзбекистон–Хитой форумида маҳаллий маҳсулотлар ва инвестиция имкониятлари тақдим этилди
Тянцзинда ўтказилган Ўзбекистон–Хитой савдо-иқтисодий форумида “Made in Uzbekistan” миллий стенди тақдим этилди ва энергетика, саноат, аграр ҳамда логистика соҳаларида лойиҳалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ташаббуси билан ташкил этилган Ўзбекистон–Хитой савдо-иқтисодий форуми доирасида “Made in Uzbekistan” миллий стенди намойиш этилди. Тадбир 22 ноябрь куни Тянцзин шаҳрида бўлиб ўтди.Миллий стендда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспортга йўналтирилган маҳсулотлари, ишлаб чиқариш имкониятлари, инновацион ечимлари, шунингдек, мамлакатнинг туризм салохияти тақдим этилди.Форум иштирокчиларига Ўзбекистонда шакллантирилган жозибадор инвестиция муҳити, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар, инвесторлар учун ажратилаётган имтиёз ва преференциялар, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида ҳамкорлик имкониятлари батафсил таништирилди.Тадбир якунида хитойлик инвесторлар билан қатор учрашувлар ўтказилиб, энергетика, инфратузилма, кимё саноати, енгил саноат, аграр комплекс, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва логистика каби йўналишларда лойиҳавий таклифлар муҳокама қилинди.
made in uzbekistan, ўзбекистон–хитой форуми, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, инвестиция имкониятлари, тянцзин форуми, экспорт маҳсулотлари, маҳаллий ишлаб чиқариш, инвесторлар имтиёзлари, логистика лойиҳалари, саноат лойиҳалари, инфратузилма соҳаси, агрокомплекс, енгил саноат, кимё саноати
made in uzbekistan, ўзбекистон–хитой форуми, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, инвестиция имкониятлари, тянцзин форуми, экспорт маҳсулотлари, маҳаллий ишлаб чиқариш, инвесторлар имтиёзлари, логистика лойиҳалари, саноат лойиҳалари, инфратузилма соҳаси, агрокомплекс, енгил саноат, кимё саноати

Ўзбекистон–Хитой форумида маҳаллий маҳсулотлар ва инвестиция имкониятлари тақдим этилди

Форумда икки давлатнинг давлат идоралари, ишбилармон доиралари ва тадбиркорлар уюшмаларидан 400 дан ортиқ вакиллар иштирок этди
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ташаббуси билан ташкил этилган Ўзбекистон–Хитой савдо-иқтисодий форуми доирасида “Made in Uzbekistan” миллий стенди намойиш этилди. Тадбир 22 ноябрь куни Тянцзин шаҳрида бўлиб ўтди.
Миллий стендда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспортга йўналтирилган маҳсулотлари, ишлаб чиқариш имкониятлари, инновацион ечимлари, шунингдек, мамлакатнинг туризм салохияти тақдим этилди.
Форум иштирокчиларига Ўзбекистонда шакллантирилган жозибадор инвестиция муҳити, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар, инвесторлар учун ажратилаётган имтиёз ва преференциялар, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида ҳамкорлик имкониятлари батафсил таништирилди.
Тадбир якунида хитойлик инвесторлар билан қатор учрашувлар ўтказилиб, энергетика, инфратузилма, кимё саноати, енгил саноат, аграр комплекс, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва логистика каби йўналишларда лойиҳавий таклифлар муҳокама қилинди.
Ўзбекистоннинг 40 тадан ортиқ компанияси "INNOPROM.Беларусь" халқаро кўргазмасида қатнашди
