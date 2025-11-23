https://sputniknews.uz/20251123/uzbekistan-china-forum-53681699.html
Ўзбекистон–Хитой форумида маҳаллий маҳсулотлар ва инвестиция имкониятлари тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Тянцзинда ўтказилган Ўзбекистон–Хитой савдо-иқтисодий форумида “Made in Uzbekistan” миллий стенди тақдим этилди ва энергетика, саноат, аграр ҳамда логистика соҳаларида лойиҳалар муҳокама қилинди.
2025-11-23T09:16+0500
2025-11-23T09:16+0500
2025-11-23T09:16+0500
савдо
кўргазма
инвестиция
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
энергетика
транспорт
қишлоқ хўжалиги
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/17/53681534_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6adf5291be04919484050670d6a9a915.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ташаббуси билан ташкил этилган Ўзбекистон–Хитой савдо-иқтисодий форуми доирасида “Made in Uzbekistan” миллий стенди намойиш этилди. Тадбир 22 ноябрь куни Тянцзин шаҳрида бўлиб ўтди.Миллий стендда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспортга йўналтирилган маҳсулотлари, ишлаб чиқариш имкониятлари, инновацион ечимлари, шунингдек, мамлакатнинг туризм салохияти тақдим этилди.Форум иштирокчиларига Ўзбекистонда шакллантирилган жозибадор инвестиция муҳити, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар, инвесторлар учун ажратилаётган имтиёз ва преференциялар, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида ҳамкорлик имкониятлари батафсил таништирилди.Тадбир якунида хитойлик инвесторлар билан қатор учрашувлар ўтказилиб, энергетика, инфратузилма, кимё саноати, енгил саноат, аграр комплекс, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва логистика каби йўналишларда лойиҳавий таклифлар муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-kompaniya-innoprom-belarus-52561076.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/17/53681534_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a1bb8cb154dcbb125c8142b96d682443.jpg
made in uzbekistan, ўзбекистон–хитой форуми, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, инвестиция имкониятлари, тянцзин форуми, экспорт маҳсулотлари, маҳаллий ишлаб чиқариш, инвесторлар имтиёзлари, логистика лойиҳалари, саноат лойиҳалари, инфратузилма соҳаси, агрокомплекс, енгил саноат, кимё саноати
Форумда икки давлатнинг давлат идоралари, ишбилармон доиралари ва тадбиркорлар уюшмаларидан 400 дан ортиқ вакиллар иштирок этди
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Миллий стендда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспортга йўналтирилган маҳсулотлари, ишлаб чиқариш имкониятлари, инновацион ечимлари, шунингдек, мамлакатнинг туризм салохияти тақдим этилди.
Форум иштирокчиларига Ўзбекистонда шакллантирилган жозибадор инвестиция муҳити, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар, инвесторлар учун ажратилаётган имтиёз ва преференциялар, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида ҳамкорлик имкониятлари батафсил таништирилди.
Тадбир якунида хитойлик инвесторлар билан қатор учрашувлар ўтказилиб, энергетика, инфратузилма, кимё саноати, енгил саноат, аграр комплекс, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва логистика каби йўналишларда лойиҳавий таклифлар муҳокама қилинди.