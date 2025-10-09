https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-kompaniya-innoprom-belarus-52561076.html
Ўзбекистоннинг 40 тадан ортиқ компанияси “INNOPROM.Беларусь” халқаро кўргазмасида қатнашди
Минскда бўлиб ўтган “INNOPROM.Беларусь” кўргазмасига 40 дан ортиқ ўзбек компаниялари қатнашди. “Made in Uzbekistan” стенди халқаро ишбилармонлар эътиборини тортди.
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги ИССВ ва маҳаллий тадбиркорлар делегацияси Беларусь пойтахти Минск шаҳрида бўлиб ўтган “INNOPROM.Беларусь” халқаро саноат кўргазмасида иштирок этдилар.“Made in Uzbekistan” миллий стендида "SPZ Bearings" Ўзбекистон–Россия қўшма корхонаси, "New Best Style", "Premier Electrotech", "Sulton Sharbat", "Global Textile Group", "Imzo", "Artel", "Toshkent Kimyo" ва "Gold Step Invest" каби 40 тадан ортиқ етакчи компания маҳсулотлари тақдим этилди. Ўзбекистоннинг миллий павильони Беларусь ва минтақанинг бошқа давлатлари ишбилармон доиралари вакиллари орасида катта қизиқиш уйғотди. Учрашувлар чоғида саноат кооперациясини кенгайтириш, маҳсулот етказиб бериш ва қўшма ишлаб чиқаришларни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. INNOPROM.Беларусь — бу 20 минг квадрат метрдан ортиқ кўргазма майдони, 300 тадан зиёд компаниялар ва 10 мингдан ортиқ ташриф буюрувчиларни бирлаштирган, “инновациялар имкониятлар билан учрашадиган” платформа ҳисобланади.
09:34 09.10.2025 (янгиланди: 10:06 09.10.2025)
Ўзбекистон делегацияси “INNOPROM.Беларусь” халқаро саноат кўргазмасига қатнашди. “Made in Uzbekistan” миллий стендида 40 дан ортиқ компания маҳсулотлари намойиш этилди
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги ИССВ ва маҳаллий тадбиркорлар делегацияси Беларусь пойтахти Минск шаҳрида бўлиб ўтган “INNOPROM.Беларусь” халқаро саноат кўргазмасида иштирок этдилар
.
“Made in Uzbekistan” миллий стендида "SPZ Bearings" Ўзбекистон–Россия қўшма корхонаси, "New Best Style", "Premier Electrotech", "Sulton Sharbat", "Global Textile Group", "Imzo", "Artel", "Toshkent Kimyo" ва "Gold Step Invest" каби 40 тадан ортиқ етакчи компания маҳсулотлари тақдим этилди.
Компаниялар қурилиш материаллари, электротехника, кимё, тўқимачилик, заргарлик, чарм-пойабзал ва озиқ-овқат саноатидаги Ўзбекистон салоҳиятини намойиш этдилар.
Ўзбекистоннинг миллий павильони Беларусь ва минтақанинг бошқа давлатлари ишбилармон доиралари вакиллари орасида катта қизиқиш уйғотди.
Учрашувлар чоғида саноат кооперациясини кенгайтириш, маҳсулот етказиб бериш ва қўшма ишлаб чиқаришларни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
INNOPROM.Беларусь — бу 20 минг квадрат метрдан ортиқ кўргазма майдони, 300 тадан зиёд компаниялар ва 10 мингдан ортиқ ташриф буюрувчиларни бирлаштирган, “инновациялар имкониятлар билан учрашадиган” платформа ҳисобланади.