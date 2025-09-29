Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250929/aripov-innoprom-belarus-sessiya-52332482.html
Арипов "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси ялпи сессиясида иштирок этади
Арипов "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси ялпи сессиясида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Минскда "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси бошланди. Шу кунлари шаҳарда МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши ва 30 сентябрда Евроосиё кенгаши йиғилиши бўлиб ўтади
2025-09-29T12:11+0500
2025-09-29T12:11+0500
ўзбекистон ва еоии
ўзбекистон
бош вазир
абдулла арипов
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
минск
беларусь
кўргазма
мдҳ
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/04/24355637_0:0:3237:1822_1920x0_80_0_0_2fb06728d552cad8cfdc245cb1692136.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Бугун Беларусь пойтахтида "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси бошланади. Бу ҳақда Sputnik Беларусь хабар бермоқда.Тадбир Минскдаги "Belexpo" халқаро кўргазма маркази ҳудудида ташкил этилди. Кўргазмада Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистоннинг миллий стендлари намойиш этилади. Иштирокчи йирик Россия компаниялари орасида “Росатом”, “Ростех” ва Бирлашган авиация корпорацияси бор. Шу билан бирга, НАМИ давлат илмий маркази стендида водород ёқилғи элементларида ишлайдиган “Aurus” автомобили намойиш этилади.Шу куни Минскда МДҲ мамлакатлари Ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши ҳам бўлиб ўтади. 30 сентябрь куни Беларусь пойтахтида Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20250928/aripov-mdh-hukumat-rahbarlari-kengashi-52314242.html
ўзбекистон
минск
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/04/24355637_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_9f2237a19c7b4b4df190a768f6d3241e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон иннопром беларусь, минск кўргазма 2025, ўзбекистон миллий стенди, росатом, ростех, бирлашган авиация корпорацияси, нами, водородли aurus автомобили, россия компаниялари иннопром, иннопром миллий стендлар, мдҳ ҳукумат раҳбарлари кенгаши минск, евроосиё ҳукуматлараро кенгаш
ўзбекистон иннопром беларусь, минск кўргазма 2025, ўзбекистон миллий стенди, росатом, ростех, бирлашган авиация корпорацияси, нами, водородли aurus автомобили, россия компаниялари иннопром, иннопром миллий стендлар, мдҳ ҳукумат раҳбарлари кенгаши минск, евроосиё ҳукуматлараро кенгаш

Арипов "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси ялпи сессиясида иштирок этади

12:11 29.09.2025
© Sputnik / Максим БлиновНа Международной промышленной выставке "Иннопром в Ташкенте.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Максим Блинов
Oбуна бўлиш
Минскдаги халқаро "Иннопром. Беларусь" кўргазмасида Ўзбекистон миллий стенди намойиш этилди. Кўргазма сессиясида мамлакат Бош вазири ҳам иштирок этади
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Бугун Беларусь пойтахтида "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси бошланади. Бу ҳақда Sputnik Беларусь хабар бермоқда.
Тадбир Минскдаги "Belexpo" халқаро кўргазма маркази ҳудудида ташкил этилди. Кўргазмада Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистоннинг миллий стендлари намойиш этилади.
Иштирокчи йирик Россия компаниялари орасида “Росатом”, “Ростех” ва Бирлашган авиация корпорацияси бор. Шу билан бирга, НАМИ давлат илмий маркази стендида водород ёқилғи элементларида ишлайдиган “Aurus” автомобили намойиш этилади.
Шунингдек, бугун кўргазманинг ялпи сессияси бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон бош вазирлари иштирок этиши кутилмоқда.
Шу куни Минскда МДҲ мамлакатлари Ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши ҳам бўлиб ўтади. 30 сентябрь куни Беларусь пойтахтида Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади.
Премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2025
Арипов МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этади
Кеча, 12:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0