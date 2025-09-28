https://sputniknews.uz/20250928/aripov-mdh-hukumat-rahbarlari-kengashi-52314242.html
Арипов МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этади
Арипов МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгаши мажлисида иштирок этади
Ўзбекистон Бош вазири Абдулла Арипов Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг (МДҲ) Ҳукумат раҳбарлари кенгаши мажлисида қатнашади
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг (МДҲ) Ҳукумат раҳбарлари кенгаши мажлисида қатнашади. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум бўлишича, мажлис 29 сентябрь куни Беларусь пойтахти Минскда тор ва кенг шаклда ўтказилади. Унинг кун тартиби 15 та масалани ўз ичига олади.Шунингдек, йиғилишда МДҲнинг 2030 йилгача мўлжалланган иқтисодий ривожланиш стратегияси иккинчи босқичини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси, 2026 йилда МДҲда Соғлиқни сақлаш йилини ўтказишга тайёргарлик кўриш ва уни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳаларини тасдиқлаш таклиф этилади.Эслатиб ўтамиз, МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг аввалги йиғилиши 2025 йил 5 июнь куни Тожикистон пойтахти Душанбеда бўлиб ўтган эди.
