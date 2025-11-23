https://sputniknews.uz/20251123/trump-zelenskyy-usa-tinchlik-takliflar-53685535.html
Трамп Зеленский АҚШ тинчлик таклифларини рад этса нима бўлиши мумкинлигини айтди
Трамп Зеленский АҚШ режасини қабул қилмаса, жангни давом эттириши мумкинлигини айтди. Россия эса музокараларга тайёрлигини билдириб, Киевни қарор қабул қилишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Владимир Зеленский АҚШнинг тартибга солиш режасини қабул қилмаса, “митти юраги ёрилгунча курашишда давом этиши мумкин”, деб айтди.Трамп, шунингдек, Вашингтон таклифини якуний деб ҳисобламаслигини таъкидлаб, агар ўзи ҳокимиятда бўлганида, можаро умуман бошланмас эди, дея қайд этди.Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украина бўйича янги тартибга солиш режаси устида ишлаётганини билдирган, бироқ унинг тафсилотлари ҳали муҳокама учун тайёр эмаслиги айтилган эди.Кремль эса Россия музокараларга очиқлигини сақлаётганини ва Анкориждаги муҳокамалар платформасида қолишини маълум қилди.Россия президенти Владимир Путин 21 ноябрь куни Россия Хавфсизлик кенгаши йиғилишида АҚШ таклифи якуний тинчлик келишувига асос бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг айтишича, матн ҳозирча Москва билан муҳокама қилинмаётгани АҚШ маъмурияти Киев розилигини ололмаётгани билан боғлиқ. Путинга кўра, Украина ва ЕИдаги унинг иттифоқчилари “стратегик мағлубият” орзусидан воз кечмаган ва жанг майдонидаги ҳақиқий вазият ҳақида холис тасаввурга эга эмас.Унга кўра, бу Россия учун мақбул, чунки махсус ҳарбий операция мақсадларига ҳарбий йўл билан эришиш имконини яратади. Бироқ Россия тинчлик музокараларига ҳам тайёр ва бу таклиф этилаётган режанинг барча жиҳатларини батафсил муҳокама қилишни талаб қилади.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг таъкидлашича, қарорни Киев режими қабул қилиши керак. Унинг фикрича, Россия Қуролли кучлари ҳужум ҳаракатлари давом эътганда Киевнинг манёвр имкониятлари қисқариб бормоқда, бу эса уларни муаммони тинч йўл билан ҳал этишга мажбур қилади, давом эттириш эса Киев учун “маъносиз ва хавфли”.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Владимир Зеленский АҚШнинг тартибга солиш режасини қабул қилмаса, “митти юраги ёрилгунча курашишда давом этиши мумкин”, деб айтди
.
"У ҳолда у (Зеленский — таҳр.) кичкина юраги ёрилгунча курашишда давом этиши мумкин", — деди Трамп Оқ уй олдида журналистларнинг саволига жавобан.
Трамп, шунингдек, Вашингтон таклифини якуний деб ҳисобламаслигини таъкидлаб, агар ўзи ҳокимиятда бўлганида, можаро умуман бошланмас эди, дея қайд этди.
Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украина бўйича янги тартибга солиш режаси устида ишлаётганини билдирган, бироқ унинг тафсилотлари ҳали муҳокама учун тайёр эмаслиги айтилган эди.
Кремль эса Россия музокараларга очиқлигини сақлаётганини ва Анкориждаги муҳокамалар платформасида қолишини маълум қилди.
Россия президенти Владимир Путин 21 ноябрь куни Россия Хавфсизлик кенгаши йиғилишида АҚШ таклифи якуний тинчлик келишувига асос бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг айтишича, матн ҳозирча Москва билан муҳокама қилинмаётгани АҚШ маъмурияти Киев розилигини ололмаётгани билан боғлиқ. Путинга кўра, Украина ва ЕИдаги унинг иттифоқчилари “стратегик мағлубият” орзусидан воз кечмаган ва жанг майдонидаги ҳақиқий вазият ҳақида холис тасаввурга эга эмас.
Путин шунингдек, агар Киев Вашингтон таклифларини рад этса, Украина ва Европа “урушни ёқувчи кучлар” фронтнинг бошқа муҳим йўналишларида ҳам Купянскдаги вазият каби такрорланишини тушуниши кераклигини таъкидлади.
Унга кўра, бу Россия учун мақбул, чунки махсус ҳарбий операция мақсадларига ҳарбий йўл билан эришиш имконини яратади. Бироқ Россия тинчлик музокараларига ҳам тайёр ва бу таклиф этилаётган режанинг барча жиҳатларини батафсил муҳокама қилишни талаб қилади.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг таъкидлашича, қарорни Киев режими қабул қилиши керак. Унинг фикрича, Россия Қуролли кучлари ҳужум ҳаракатлари давом эътганда Киевнинг манёвр имкониятлари қисқариб бормоқда, бу эса уларни муаммони тинч йўл билан ҳал этишга мажбур қилади, давом эттириш эса Киев учун “маъносиз ва хавфли”.