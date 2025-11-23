Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251123/russia-eaeu-migrant-soliq-pasaytirilish-53687378.html
Россия ЕОИИ меҳнат мигрантларининг ойликларидан олинадиган солиқни пасайтирди
Россия ЕОИИ меҳнат мигрантларининг ойликларидан олинадиган солиқни пасайтирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Давлат думаси ЕОИИ фуқаролари учун 30 фоизлик ставка ўрнига россияликлар каби 13–22 фоизлик прогрессив солиқ тартибини жорий этди. Қонун Солиқ кодексига ўзгартишлар киритади.
2025-11-23T14:32+0500
2025-11-23T14:32+0500
ўзбекистон ва еоии
солиқ
ижтимоий солиқ ставкаси
мигрантлар
миграция
меҳнат ҳуқуқи
россия давлат думаси
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46407187_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e401e3cc69d5b4e0a0a1afebba95727c.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Россия Давлат думаси мамлакатда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари фуқаролари учун жисмоний шахслар даромад солиғи ставкаларини россияликлар учун амал қиладиган меъёрларга тенглаштирувчи қонунни қабул қилди.Қонунга кўра, эндиликда Россия ва ЕОИИ давлатлари солиқ резидентлари бир хил тартибда солиқ тўлайди. Россияда мамлакат ичида жисмоний шахслар даромад солиғи прогрессив шкала асосида 13 фоиздан 22 фоизгача белгиланган.Янги қонун қабул қилиниши билан ЕОИИ давлатлари фуқаролари учун ушбу тартиб бекор қилинади ва улар ҳам россияликлар каби 13–22 фоизлик прогрессив ставка асосида солиқ тўлайдиган бўлади. Бу қарорига кўра, Россия ЕОИИ доирасидаги солиқ муносабатларини ягона қоидалар асосида тартибга солишни мақсад қилиб қўйган.
https://sputniknews.uz/20251002/russia-patent-rasmiylashtirish-tashkent-52413736.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1f/46407187_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_842b99acedaa3da0b84ca47797081ead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, арманистон, беларус, россия давлат думаси, жшдс, даромад солиғи, 30 фоиз, 13–22 фоиз ставкалар, солиқ резидентлари, алексей сазанов, солиқ ислоҳоти, прогрессив солиқ тизими
россия, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, арманистон, беларус, россия давлат думаси, жшдс, даромад солиғи, 30 фоиз, 13–22 фоиз ставкалар, солиқ резидентлари, алексей сазанов, солиқ ислоҳоти, прогрессив солиқ тизими

Россия ЕОИИ меҳнат мигрантларининг ойликларидан олинадиган солиқни пасайтирди

14:32 23.11.2025
© Depositphotos / minervastockРасчет заработной платы. Архивное фото
Расчет заработной платы. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.11.2025
© Depositphotos / minervastock
Oбуна бўлиш
Россия Давлат думаси ЕОИИ фуқаролари учун 30 фоизлик ставка ўрнига россияликлар каби 13–22 фоизлик прогрессив солиқ тартибини жорий этувчи қонунни қабул қилди
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Россия Давлат думаси мамлакатда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари фуқаролари учун жисмоний шахслар даромад солиғи ставкаларини россияликлар учун амал қиладиган меъёрларга тенглаштирувчи қонунни қабул қилди.
Қонунга кўра, эндиликда Россия ва ЕОИИ давлатлари солиқ резидентлари бир хил тартибда солиқ тўлайди. Россияда мамлакат ичида жисмоний шахслар даромад солиғи прогрессив шкала асосида 13 фоиздан 22 фоизгача белгиланган.

Шу пайтгача Россия ҳудудида ишлаётган, солиқ резиденти бўлмаган хорижий фуқароларнинг меҳнат даромадларига 30 фоиз ставка қўлланилар эди. Молия вазирлиги раҳбари ўринбосари Алексей Сазановнинг айтишича, айнан шу норма юзасидан Евроосиё иқтисодий комиссияси томонидан эътирозлар билдирилган.

Янги қонун қабул қилиниши билан ЕОИИ давлатлари фуқаролари учун ушбу тартиб бекор қилинади ва улар ҳам россияликлар каби 13–22 фоизлик прогрессив ставка асосида солиқ тўлайдиган бўлади. Бу қарорига кўра, Россия ЕОИИ доирасидаги солиқ муносабатларини ягона қоидалар асосида тартибга солишни мақсад қилиб қўйган.
Тестирование иностранных граждан по русскому языку - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
Россияда ишлаш учун патент расмийлаштириш жараёнлари Тошкентда ўтказилиши мумкин
2 Октябр, 19:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0