Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251121/yoshlar-imtiyoz-53629362.html
Бепул ҳарбий хизмат, контракт пули қопланиши: айрим ёшларга имтиёзлар берилади
Бепул ҳарбий хизмат, контракт пули қопланиши: айрим ёшларга имтиёзлар берилади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 февралдан Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қуйидаги имтиёзлар берилади: сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби жорий этилади ҳамда ушбу мақсад учун субсидия ажратиш тартиби бекор қилинади.
2025-11-21T10:56+0500
2025-11-21T10:56+0500
жамият
ўзбекистон
ёшлар
имтиёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45617926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_225d81e552e2d629282ea0413775f23b.jpg
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қатор имтиёзлар берилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 февралдан уларга қуйидаги имтиёзлар берилади:“Ёшлар дафтари” жамғармалари орқали:Айни бир шахс 1 йил давомида турли ижтимоий ёрдамлардан кўпи билан 2 марта фойдаланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20251121/yoshlar-daftari-ijtimoiy-yordam-53628502.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45617926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e7fbf4946e15de273c05690a993d78d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби ёшлар маълумот фармон имтиёзлар камбағал оилалар реестри
ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби ёшлар маълумот фармон имтиёзлар камбағал оилалар реестри

Бепул ҳарбий хизмат, контракт пули қопланиши: айрим ёшларга имтиёзлар берилади

10:56 21.11.2025
© Sputnik / Sputnik / Бахром ХатамовСокращение бедности
Сокращение бедности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
2026 йил 1 февралдан айрим ёшлар учун сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қатор имтиёзлар берилади. Президент тегишли фармонни имзолади.
Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 февралдан уларга қуйидаги имтиёзлар берилади:
сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби жорий этилади ҳамда ушбу мақсад учун субсидия ажратиш тартиби бекор қилинади;
“Ёшлар дафтари” жамғармалари орқали:
автомототранспортлар ҳайдовчиларини тайёрлаш ўқув курси харажатларини қоплаш бўйича субсидия ҳайдовчилик гувоҳномасининг “А”, “B”, “D” ва “DE” тоифаларини олиш учун тўлаб берилади;
касбий ва олий таълим ташкилотлари ўқувчи-талабаларининг контракт суммаси 50 фоизгача қисми тузилган ижтимоий шартнома шартларини бажариш даражасидан келиб чиқиб тўланади ҳамда 1 ўқув йили учун БҲМнинг 50 бараваридан ошмаслиги лозим;
Айни бир шахс 1 йил давомида турли ижтимоий ёрдамлардан кўпи билан 2 марта фойдаланиши мумкин.
Подпись документа, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.11.2025
“Ёшлар дафтари” жамғармалари орқали ижтимоий ёрдам кўрсатиш самарадорлиги оширилади
10:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0