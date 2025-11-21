https://sputniknews.uz/20251121/yoshlar-imtiyoz-53629362.html
Бепул ҳарбий хизмат, контракт пули қопланиши: айрим ёшларга имтиёзлар берилади
2026 йил 1 февралдан Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қуйидаги имтиёзлар берилади: сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби жорий этилади ҳамда ушбу мақсад учун субсидия ажратиш тартиби бекор қилинади.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қатор имтиёзлар берилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 февралдан уларга қуйидаги имтиёзлар берилади:"Ёшлар дафтари" жамғармалари орқали:Айни бир шахс 1 йил давомида турли ижтимоий ёрдамлардан кўпи билан 2 марта фойдаланиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалардаги ёшларга қатор имтиёзлар берилади. Президент тегишли фармонни имзолади
.
Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 февралдан уларга қуйидаги имтиёзлар берилади:
сафарбарлик чақируви резервидаги ҳарбий хизматни бепул ўташ тартиби жорий этилади ҳамда ушбу мақсад учун субсидия ажратиш тартиби бекор қилинади;
“Ёшлар дафтари” жамғармалари орқали:
автомототранспортлар ҳайдовчиларини тайёрлаш ўқув курси харажатларини қоплаш бўйича субсидия ҳайдовчилик гувоҳномасининг “А”, “B”, “D” ва “DE” тоифаларини олиш учун тўлаб берилади;
касбий ва олий таълим ташкилотлари ўқувчи-талабаларининг контракт суммаси 50 фоизгача қисми тузилган ижтимоий шартнома шартларини бажариш даражасидан келиб чиқиб тўланади ҳамда 1 ўқув йили учун БҲМнинг 50 бараваридан ошмаслиги лозим;
Айни бир шахс 1 йил давомида турли ижтимоий ёрдамлардан кўпи билан 2 марта фойдаланиши мумкин.