Ўзбекистонда уй-жой қурилиши 2 бараварга, ипотека эса 10 бараварга оширилади
Ҳужжатга кўра, 2040 йилгача қуйидагилар режалаштирилган: ҳар йили қуриладиган уй-жойлар сонини 2 бараварга ошириб, 421 мингта объектга етказиш;ипотека портфелини 10 баравардан зиёд — 56,7 млрд долларгача кўпайтириш; уй-жой фондидаги замонавий уй-жойлар улушини 50 фоизга етказиш; "Янги Ўзбекистон" массивлари қурилишини кенгайтириш ва аҳолининг яшаш шароитларини яхшилаш.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ўзбекистон 2040 йилга бориб уй-жой қурилиши ҳажмини икки бараварга, ипотека кредитларини эса 10 бараварга оширади. Бу президент имзолаган “Уй-жой ва ипотека бозорини барқарор ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” фармонда белгиланган.Ҳужжатга кўра, 2040 йилгача қуйидагилар режалаштирилган:Шу билан бирга, уй-жой бозорига банк молияси ва институционал инвесторлар маблағларини, шу жумладан, ипотека кредитидан фойдаланган ҳолда жалб этиш, улушли қурилишга сармоя киритаётган жисмоний шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва Уй-жойнинг ягона ҳаётий цикли тамойили асосида комплекс ислоҳ қилиш кўзда тутилган.Ўзбекистонда 2040 йилгача бўлган даврда уй-жой ва ипотека бозорини барқарор ривожлантиришнинг асосий йўналишлари, мақсадли кўрсаткич ҳамда комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.Қуриб битказилмаган уй-жойлар ҳамда саноат ҳудудларини биринчи навбатда қурилишга жалб этиш тартиби жорий этилади. Қурилиш экологик тоза маҳсулотлар ҳамда энергия тежовчи технологиялар орқали уй-жой массивларининг муҳандислик, транспорт ва ижтимоий инфратузилмасини олдиндан барпо этишни назарда тутадиган комплекс қурилиш тамойили асосида ташкил этилади.Комплекс қурилиш тамойили доирасида қуйидагилар таъминланади:Қурилиш соҳасидаги барча янги меъёрий ҳужжатлар 2040 йилгача тасдиқланган Уй-жой ва ипотека бозорини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари асосида ишлаб чиқилади.Ўзбекистонда Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси ташкил этилди. У урбанизация, уй-жой қурилиши, реновация ва ипотека соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириб, дастурларни мувофиқлаштириш ва ривожлантириш бўйича ваколатли давлат органи ҳисобланади.Қўмита ўз фаолиятини ҳукумат билан узвий ҳамкорликда ташкил этади ва амалга оширади. Миллий қўмита фаолиятининг устувор йўналишлари сифатида самарали ва барқарор уй-жой сиёсатини ишлаб чиқиш, реновация дастурларини самарали амалга ошириш ҳамда Янги Ўзбекистон массивларини қуришни мувофиқлаштириш белгиланган.
