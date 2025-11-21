https://sputniknews.uz/20251121/ukraina-rossiya-aqsh-53651781.html
Украина бўйича режа Россия ва АҚШ саммитини яқинлаштиради – Орбан
Украина бўйича режа Россия ва АҚШ саммитини яқинлаштиради – Орбан
Мазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак. Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича Американинг янги режаси АҚШ ва Россия ўртасида келишув тузиш ва Будапештда икки мамлакат президентларининг учрашувини ўтказиш учун асос бўлиши мумкин. Бунга Венгрия бош вазири Виктор Орбан ишонч билдирди.Унинг фикрича, янги Америка режасига биринчи муносабат Украина можаросини ҳал қилиш бўйича келишув тузиш имкониятига умид беради.Мазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак.Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.“Axios” порталининг америкалик амалдорга таяниб ёзишича, Херсон ва Запорожье вилоятларидаги томонлар можаросининг туташ чизиқлари музлатилади, Россия Украинага баъзи ҳудудларни қайтариши керак бўлади.Украина армияси сезиларли даражада қисқартирилади ва узоқ масофали қуроллардан маҳрум бўлади. Мамлакат ҳудудида чет эл қўшинларини жойлаштириш тақиқланади ва рус тили давлатга айланиши керак.“Bloomberg” хабарига кўра, АҚШнинг янги режаси Россияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни ҳам назарда тутади.16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича Американинг янги режаси АҚШ ва Россия ўртасида келишув тузиш ва Будапештда икки мамлакат президентларининг учрашувини ўтказиш учун асос бўлиши мумкин. Бунга Венгрия бош вазири Виктор Орбан ишонч билдирди.
“Энди 28 та банддан иборат ва расман Украинага топширилган Американинг тинчлик режаси мавжудлиги расман тасдиқланди. Ушбу тинчлик режасида руслар ва америкаликлар илгари бир-бирлари билан муҳокама қилган таклифлар мавжуд. Ўйлайманки, кейинги икки-уч ҳафта ҳал қилувчи бўлади”, - деди Орбан “Kossuth
” радиоси эфирида.
Унинг фикрича, янги Америка режасига биринчи муносабат Украина можаросини ҳал қилиш бўйича келишув тузиш имкониятига умид беради.
“Нимадир бошланяпти. Будапешт тинчлик саммити яқинлашмоқда”, - деди сиёсатчи.
Мазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак.
Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.
“Axios” порталининг америкалик амалдорга таяниб ёзишича, Херсон ва Запорожье вилоятларидаги томонлар можаросининг туташ чизиқлари музлатилади, Россия Украинага баъзи ҳудудларни қайтариши керак бўлади.
Украина армияси сезиларли даражада қисқартирилади ва узоқ масофали қуроллардан маҳрум бўлади. Мамлакат ҳудудида чет эл қўшинларини жойлаштириш тақиқланади ва рус тили давлатга айланиши керак.
“Bloomberg” хабарига кўра, АҚШнинг янги режаси Россияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни ҳам назарда тутади.
16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.