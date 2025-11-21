Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой 2026-2027 йилларга мўлжалланган Ҳамкорлик дастурини имзолади
Ўзбекистон ва Хитой 2026-2027 йилларга мўлжалланган Ҳамкорлик дастурини имзолади
Ўзбекистон ва Хитой ТИВ раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кўламини кенгайтиришни муҳокама қилишди. 21.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ва Хитой ташқи ишлар вазири Ван И иштирокида Стратегик мулоқотнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Музокараларнинг марказий мавзуси икки томонлама ва минтақавий ҳамкорлик масалалари, шунингдек, минтақада барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш бўлди.Томонлар сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кўламини кенгайтириш, маданий-гуманитар алмашинувларни ривожлантиришни ҳам муҳокама қилишди.Ван И Хитой томони "Янги Ўзбекистон" стратегияси доирасида ислоҳотлар йўналишини қўллаб қувватлашга содиқлигини билдириб, Ўзбекистоннинг минтақавий барқарорлик ҳамда ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.Мазкур учрашув якунида томонлар Стратегик мулоқот баённомаси ва 2026-2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастурини имзолади.Эслатиб ўтамиз, Хитой ташқи ишлар вазири Ван И 19−22 ноябрь кунлари Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонга келиши ва уч давлат ташқи ишлар вазирлари билан алоҳида стратегик мулоқотлар ўтказиши маълум қилинган эди.
Ўзбекистон ва Хитой ТИВ раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кўламини кенгайтиришни муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ва Хитой ташқи ишлар вазири Ван И иштирокида Стратегик мулоқотнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Музокараларнинг марказий мавзуси икки томонлама ва минтақавий ҳамкорлик масалалари, шунингдек, минтақада барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш бўлди.
Томонлар сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кўламини кенгайтириш, маданий-гуманитар алмашинувларни ривожлантиришни ҳам муҳокама қилишди.
Ван И Хитой томони "Янги Ўзбекистон" стратегияси доирасида ислоҳотлар йўналишини қўллаб қувватлашга содиқлигини билдириб, Ўзбекистоннинг минтақавий барқарорлик ҳамда ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Мазкур учрашув якунида томонлар Стратегик мулоқот баённомаси ва 2026-2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастурини имзолади.
Эслатиб ўтамиз, Хитой ташқи ишлар вазири Ван И 19−22 ноябрь кунлари Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонга келиши ва уч давлат ташқи ишлар вазирлари билан алоҳида стратегик мулоқотлар ўтказиши маълум қилинган эди.
