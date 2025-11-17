https://sputniknews.uz/20251117/china-tiv-uzbekistan-tashrif-53539617.html
Хитой ташқи ишлар вазири яқин кунларда Ўзбекистонга ташриф буюради
Хитой ТИВ раҳбари Ван И Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонга ташриф буюради. Сафар доирасида стратегик мулоқотлар ўтказилиб, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси бўйича ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Хитой ташқи ишлар вазири Ван И 19-22 ноябрь кунлари Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонга ташриф буюради. Бу ҳақда Хитой ТИВ расмий вакили Мао Нинг жума куни бўлиб ўтган брифингда маълум қилди.Брифингда таъкидланишича, Ван Ининг ташрифи сиёсий ўзаро ишонч ва анъанавий дўстликни мустаҳкамлаш, шунингдек, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида юқори сифатли ҳамкорликни чуқурлаштириш имконини беради.Маълумот учун, “Бир макон, бир йўл” — Си Цзиньпин томонидан 2013 йилда илгари сурилган халқаро ташаббус бўлиб, Осиё, Европа ва Африка ўртасидаги савдо-транспорт йўлакларини такомиллаштириш ва янгиларини барпо этишни мақсад қилади. Бугунги кунга қадар 150 тадан ортиқ давлат ва 30 тадан зиёд халқаро ташкилот мазкур ташаббус бўйича ҳамкорлик ҳужжатларини имзолаган.
хитой, ван и, ташқи ишлар вазири, ўзбекистон, қирғизистон, тожикистон, расмий ташриф, мао нин, “бир макон бир йўл”, стратегик мулоқот, ташқи сиёсат, марказий осиё, хитой тив, си цзиньпин, халқаро ташаббус, ҳамкорлик
16:00 17.11.2025 (янгиланди: 16:07 17.11.2025)
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Хитой ташқи ишлар вазири Ван И 19-22 ноябрь кунлари Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонга ташриф буюради. Бу ҳақда Хитой ТИВ расмий вакили Мао Нинг жума куни бўлиб ўтган брифингда маълум қилди
"Ташқи ишлар вазири, Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси аъзоси Ван И 19-22 ноябрь кунлари Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистонга ташриф буюриб, ушбу уч давлат ташқи ишлар вазирлари билан алоҳида стратегик мулоқотлар ўтказади", - деди дипломат.
Брифингда таъкидланишича, Ван Ининг ташрифи сиёсий ўзаро ишонч ва анъанавий дўстликни мустаҳкамлаш, шунингдек, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида юқори сифатли ҳамкорликни чуқурлаштириш имконини беради.
Маълумот учун, “Бир макон, бир йўл” — Си Цзиньпин томонидан 2013 йилда илгари сурилган халқаро ташаббус бўлиб, Осиё, Европа ва Африка ўртасидаги савдо-транспорт йўлакларини такомиллаштириш ва янгиларини барпо этишни мақсад қилади. Бугунги кунга қадар 150 тадан ортиқ давлат ва 30 тадан зиёд халқаро ташкилот мазкур ташаббус бўйича ҳамкорлик ҳужжатларини имзолаган.