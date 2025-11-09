https://sputniknews.uz/20251109/uzbekistan-china-raqam-makon-memorandum-53331940.html
Ўзбекистон–Хитой: Минтақада ягона рақамли макон яратиш Меморандуми имзоланишга тайёр
Хитой ва Марказий Осиё мамлакатлари рақамли ҳамкорликка оид Меморандумни имзоламоқда. Ҳужжат сунъий интеллект, IoT ва рақамли инфратузилма ривожига хизмат қилади.
2025-11-09T10:10+0500
2025-11-09T10:10+0500
2025-11-09T10:45+0500
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Хитой ва Марказий Осиё давлатлари минтақада ягона рақамли маконни шакллантиришга қаратилган Меморандумни имзолашга тайёр. Бу ҳақда Шанхайдаги учрашув якунлари бўйича Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди. Учрашувда вазир ўринбосари Ильзат Касимов Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазири ўринбосари Сюн Цзицзюн билан музокаралар олиб борди.Учрашув давомида рақамли трансформация, сунъий интеллектни жорий этиш ва саноатни модернизация қилиш масалалари муҳокама этилди. Шунингдек, рақамли технологиялар, “ақлли” ечимлар, катта маълумотлар ва булутли ҳисоблаш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари кўриб чиқилди.
ўзбекистон
10:10 09.11.2025 (янгиланди: 10:45 09.11.2025)
Хитой ва Марказий Осиё тегишли идоралари имзолаши режалаштирилган Меморандум минтақада ягона рақамли маконни ривожлантиришда муҳим босқич бўлади.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Хитой ва Марказий Осиё давлатлари минтақада ягона рақамли маконни шакллантиришга қаратилган Меморандумни имзолашга тайёр. Бу ҳақда Шанхайдаги учрашув якунлари бўйича Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
Учрашувда вазир ўринбосари Ильзат Касимов Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазири ўринбосари Сюн Цзицзюн билан музокаралар олиб борди.
Меморандум Хитой Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги ҳамда Марказий Осиё мамлакатларининг ваколатли идоралари ўртасида имзоланиши режалаштирилган.
Учрашув давомида рақамли трансформация, сунъий интеллектни жорий этиш ва саноатни модернизация қилиш масалалари муҳокама этилди. Шунингдек, рақамли технологиялар, “ақлли” ечимлар, катта маълумотлар ва булутли ҳисоблаш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари кўриб чиқилди.