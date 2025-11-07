https://sputniknews.uz/20251107/sputnik-eoii-53297875.html
Sputnik матбуот марказида ЕОИИнинг рақамли лойиҳалари муҳокама қилинади
Sputnik матбуот марказида ЕОИИнинг рақамли лойиҳалари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ мамлакатларида саноатни рақамли трансформация қилиш йўналишлари асосий муҳокама мавзуларидан бири бўлади. 07.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-07T11:22+0500
2025-11-07T11:22+0500
2025-11-07T11:22+0500
матбуот маркази
еоии
мулоқот
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb31332113f3d499cf6d24c80a740cfd.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида ЕОИИнинг рақамли лойиҳаларига бағишланган видеокўприк мулоқоти бўлиб ўтади.Тадбир 12 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади ва “Москва–Минск–Остона–Бишкек–Ереван–Тошкент” форматида ўтказилади.Унда ЕОТБ бошқаруви раиси ўринбосари, Рақамли ташаббуслар жамғармаси куратори Тигран Саркисян ҳам иштирок этади.Муҳокама мавзулари:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46b5f64b2a09874a7682a809957fcb46.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, мулоқот, рақамли технологиялар
еоии, мулоқот, рақамли технологиялар
Sputnik матбуот марказида ЕОИИнинг рақамли лойиҳалари муҳокама қилинади
ЕОИИ мамлакатларида саноатни рақамли трансформация қилиш йўналишлари асосий муҳокама мавзуларидан бири бўлади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида ЕОИИнинг рақамли лойиҳаларига бағишланган видеокўприк мулоқоти бўлиб ўтади.
Тадбир 12 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади ва “Москва–Минск–Остона–Бишкек–Ереван–Тошкент” форматида ўтказилади.
Унда ЕОТБ бошқаруви раиси ўринбосари, Рақамли ташаббуслар жамғармаси куратори Тигран Саркисян ҳам иштирок этади.
ЕОИИ мамлакатларида саноатни рақамли трансформация қилиш йўналишлари;
“ЕОИИда иш” платформасидаги янгиланишлар;
Сунъий интеллект соҳасидаги лойиҳаларнинг ривожланиш тажрибаси;
Евроосиё тараққиёт банки ташаббусларининг аъзо давлатлар ҳамкорлигини мустаҳкамлашдаги аҳамияти.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев