Шаршеев: халқаро террорчилик гуруҳлари Марказий Осиёда ҳужумлар режасидан воз кечмаган
Шаршеев: халқаро террорчилик гуруҳлари Марказий Осиёда ҳужумлар режасидан воз кечмаган
Шаршеевнинг айтишича, Афғонистон ва Сурияда фаоллашган халқаро террорчилик гуруҳлари МОда ҳужумлар уюштириш, уйқудаги ячейкалар яратиш режаларидан воз кечмаган. Унинг бу ҳақдаги баёноти ШҲТнинг Тошкентдаги конференциясида берилди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Тошкентда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатларида терроризмга қарши курашга бағишланган икки кунлик халқаро илмий-амалий конференция бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) ижроия қўмитаси раҳбари Уларбек Шаршеев Афғонистон ва Сурияда террорчи гуруҳлар фаоллашаётганини таъкидлади.Унинг таъкидлашича, бугунги кунда Афғонистонда жойлашган халқаро террорчилик гуруҳлари — “Ислом давлати — Хуросон вилояти”, “Туркистон ислом ҳаракати”, “Шарқий Туркистон ислом ҳаракати”, “Жамоат Ансоруллоҳ”, “Ислом жиҳоди иттифоқи” (барчаси Россия Федерациясида тақиқланган) — минтақадаги энг жиддий хавф манбаи ҳисобланади.Конференцияда БМТнинг аксилтеррор тузилмалари, ЕХҲТ, КХШТ, МДҲ Аксилтеррор маркази ва Интерпол вакиллари ҳам иштирок этмоқда.
Шаршеев: халқаро террорчилик гуруҳлари Марказий Осиёда ҳужумлар режасидан воз кечмаган
Минтақавий аксилтеррор тузилмаси раҳбарининг таъкидлашича, Афғонистон ва Суриядан фаоллашган террор гуруҳлари Марказий Осиёга нисбатан режаларини сақлаб қолмоқда
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Тошкентда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатларида терроризмга қарши курашга бағишланган икки кунлик халқаро илмий-амалий конференция бошланди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбирда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) ижроия қўмитаси раҳбари Уларбек Шаршеев Афғонистон ва Сурияда террорчи гуруҳлар фаоллашаётганини таъкидлади.
“Афғонистон ва Сурия ҳудудида ҳаракат қилаётган қуролли гуруҳларнинг жанговар ва террорчилик фаоллиги кучайиб бораётгани хавотир уйғотмоқда”, — деди Шаршеев.
Унинг таъкидлашича, бугунги кунда Афғонистонда жойлашган халқаро террорчилик гуруҳлари — “Ислом давлати — Хуросон вилояти”, “Туркистон ислом ҳаракати”, “Шарқий Туркистон ислом ҳаракати”, “Жамоат Ансоруллоҳ”, “Ислом жиҳоди иттифоқи” (барчаси Россия Федерациясида тақиқланган) — минтақадаги энг жиддий хавф манбаи ҳисобланади.
“Халқаро террорчилик ташкилотлари раҳбарлари террорчилик ҳужумларини амалга ошириш, уйқудаги ячейкаларни яратиш, молиявий маблағларни жалб қилиш, сафларни янги ёлланма аскарлар билан тўлдириш учун ёллаш ишларини олиб бориш учун жангариларни сохта ҳужжатлар билан учинчи давлатлар ҳудуди орқали Марказий Осиё давлатларига юбориш режаларидан воз кечмади”, — дея қўшимча қилди ШҲТ МАТТ раҳбари.
Конференцияда БМТнинг аксилтеррор тузилмалари, ЕХҲТ, КХШТ, МДҲ Аксилтеррор маркази ва Интерпол вакиллари ҳам иштирок этмоқда.