Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Запорожьедаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Запорожьедаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги иттiборича, Запорожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан озод қилинди. Шу билан бирга Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида ҳужумлар амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запарожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қўшимча қилинишича, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка ва Покровское аҳоли пунктлари, шунингдек, Запорожье вилоятидаги бир қатор ҳудудларда Украина Қуролли кучларининг иккита жанговар бригадаси ва учта жанговар полки позицияларига зарбалар берган.
Россия қўшинлари Запорожьедаги аҳоли пунктини озод қилди

Россия Мудофаа вазирлиги хабар беришича, Запорожье вилоятида Веселое аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан озод қилинган
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запарожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирмоқда, фаол ҳаракатлар билан Запорожье вилоятининг Весёлое аҳоли пункти озод қилинди",- дейилади хабарда.

Қўшимча қилинишича, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка ва Покровское аҳоли пунктлари, шунингдек, Запорожье вилоятидаги бир қатор ҳудудларда Украина Қуролли кучларининг иккита жанговар бригадаси ва учта жанговар полки позицияларига зарбалар берган.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков ва Днепропетровск вилоятларидаги аҳоли пунктларини озод қилди
18 Ноябр, 16:38
