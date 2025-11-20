https://sputniknews.uz/20251120/russia-zaporizhzhia-punkt-ozod-53614890.html
Россия қўшинлари Запорожьедаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Запорожьедаги аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги иттiборича, Запорожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан озод қилинди. Шу билан бирга Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида ҳужумлар амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запарожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қўшимча қилинишича, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка ва Покровское аҳоли пунктлари, шунингдек, Запорожье вилоятидаги бир қатор ҳудудларда Украина Қуролли кучларининг иккита жанговар бригадаси ва учта жанговар полки позицияларига зарбалар берган.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари Запарожье вилоятидаги Весёлое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирмоқда, фаол ҳаракатлар билан Запорожье вилоятининг Весёлое аҳоли пункти озод қилинди",- дейилади хабарда.
Қўшимча қилинишича, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятининг Великомихайловка ва Покровское аҳоли пунктлари, шунингдек, Запорожье вилоятидаги бир қатор ҳудудларда Украина Қуролли кучларининг иккита жанговар бригадаси ва учта жанговар полки позицияларига зарбалар берган.