Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков ва Днепропетровск вилоятларидаги аҳоли пунктларини озод қилди
Россия қўшинлари Харьков ва Днепропетровск вилоятларидаги аҳоли пунктларини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельноени озод қилганини маълум қилди. Ҳар икки операция турли қўшинлар гуруҳлари томонидан амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Цегельное аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари бўлинмалари озод қилгани маълум қилинди.
Россия қўшинлари Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги икки аҳоли пунктлари — Цегельное ва Нечаевкани ўз назоратига олгани маълум қилинди
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб борди ва Днепропетровск вилоятининг Нечаевка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, Цегельное аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари бўлинмалари озод қилгани маълум қилинди.
