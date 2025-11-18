https://sputniknews.uz/20251118/russia-qoshinlar-punktlar-ozod-53561805.html
Россия қўшинлари Харьков ва Днепропетровск вилоятларидаги аҳоли пунктларини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельноени озод қилганини маълум қилди. Ҳар икки операция турли қўшинлар гуруҳлари томонидан амалга оширилган.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Цегельное аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари бўлинмалари озод қилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Нечаевка ва Харьков вилоятидаги Цегельное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб борди ва Днепропетровск вилоятининг Нечаевка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, Цегельное аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари бўлинмалари озод қилгани маълум қилинди.