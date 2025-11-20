ЕОИИда қурилиш ва хизмат кўрсатишда бозорларга тенг ҳуқуқли кириш таъминланади

https://sputniknews.uz/20251120/euau-bozorlarar-teng-huquq-53604232.html
ЕИК кенгаши ЕОИИнинг макроиқтисодий йўналишларини маъқуллади, ўзаро савдо, саноат ва инвестицияларда ўсиш қайд этилди. Шунингдек, қурилиш хизматлари бозорини эркинлаштириш ва туризмни ривожлантиришга оид ҳужжатлар тасдиқланди.
Йиғилишда Кенгаш аъзолари озиқ-овқат хавфсизлиги, шунингдек, энергетика соҳасидаги ҳамкорликни умумий божхона жиҳатидан тартибга солиш масалаларига алоҳида эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши йиғилишида иттифоқнинг стратегик ҳужжатларини шакллантириш ва амалга оширишга қаратилган кенг кўламли масалалар муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Таъкидланишича, томонлар режадаги 342 та тадбирни келишиб олган. ЕОИИга аъзо давлатлар макроиқтисодий сиёсатининг 2026–2027 йилларга мўлжалланган асосий йўналишлари Олий Евроосиё иқтисодий кенгашига тақдим этиш учун маъқулланган.
ЕОИИга аъзо давлатларнинг 2024–2025 йилларга мўлжалланган аввалги макроиқтисодий йўналишлари бажарилиши бўйича ҳисоботда асосий иқтисодий кўрсаткичларда ўсиш қайд этилган.
Жумладан:
аъзо давлатлар ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 8,1 фоизга ошган;
иттифоқда саноат ишлаб чиқариш 4,5 фоизга ўсган;
асосий капиталга инвестициялар 7,5 фоизга кўпайган.
Кенгаш Олий Евроосиё иқтисодий кенгашига қурилиш лойиҳаларига раҳбарлик қилиш бўйича хизматларнинг ўзаро савдосини эркинлаштириш режаларини тасдиқлаш ҳақидаги қарор лойиҳасини ҳам маъқуллади.
Ушбу режалар қурилиш хизматларининг айрим турлари бўйича тартибга солишни яқинлаштириш, аъзо давлатлар хизмат кўрсатувчиларининг бир-бирининг ҳудудларида фаолият юритиш шароитларини тенглаштириш ва бозорларга ўзаро тенг ҳуқуқли киришни таъминлашга қаратилган.
ЕИК кенгаши, шунингдек, ЕОИИ доирасида туризмни ривожлантириш концепцияси лойиҳасини маъқуллади. Концепция аъзо давлатларнинг сайёҳлик салоҳиятини ошириш, ўзаро сайёҳлик оқимини кўпайтириш, туризм соҳасининг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш ва миллий туристик маҳсулотларни жаҳон бозорларида илгари суришни назарда тутади.