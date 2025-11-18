https://sputniknews.uz/20251118/eaua-temir-yol-logistika-rivojlantirish-53565079.html
ЕОИИда темир йўл логистикасини ривожлантириш бўйича асосий масалалар муҳокама қилинди
ЕИКдаги давра суҳбатида темир йўл транспорти ривожланишининг замонавий тенденциялари муҳокама қилинди. Миллий дастурларни синхронлаштириш, тўсиқларни бартараф этиш ва рақамлаштириш устувор вазифалар сифатида қайд этилди.
2025-11-18T17:51+0500
2025-11-18T17:51+0500
2025-11-18T17:51+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
транспорт
ҳамкорлик
еик
темир йўл
иқтисод
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) биносида "Темир йўл транспортини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари — янги логистика ечимлари, инфратузилмавий ривожланиш ва инновациялар" мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди.Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи вице-президенти Александр Муричев муҳокама қилинаётган мавзунинг долзарблигини таъкидлади.Унинг фикрича, транспорт тизимларини ривожлантириш соҳасидаги асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:Муричев темир йўл соҳасидаги муҳим тренд сифатида юк ташиш ҳужжатларининг рақамлаштирилишига эътибор қаратди. ЕИК маълумотларига кўра, 2024 йил якунида Россия–Беларусь йўналишида электрон ҳужжатлар улуши 90% га, Россия–Қозоғистон йўналишида эса 79% га етган. Айрим йўналишларда электрон ҳужжат алмашинуви 80–90% дан ошган.
Янгиликлар
еик, евросиё иқтисодий комиссияси, темир йўл логистикаси, александр муричев, мултимодал йўлаклар, транспорт тизими, логистика, рақамлаштириш, электрон ҳужжатлар, юк ташиш, инфратузилма, технологик тўсиқлар, синхронлаштириш, евросиё иқтисодий иттифоқи, темир йўл инновациялари, маълумот алмашинуви, транспорт ривожланиши
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) биносида "Темир йўл транспортини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари — янги логистика ечимлари, инфратузилмавий ривожланиш ва инновациялар" мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди
.
Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи вице-президенти Александр Муричев муҳокама қилинаётган мавзунинг долзарблигини таъкидлади.
"Темир йўл логистикаси бугунги кунда нафақат коммуникация артерияси, балки Евроосиё маконидаги давлатларнинг иқтисодий барқарорлиги ва рақобатбардошлиги омили сифатида ҳам муҳим ўрин тутади", — деди Муричев.
Унинг фикрича, транспорт тизимларини ривожлантириш соҳасидаги асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:
Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларининг миллий дастурларини синхронлаштириш;
институционал ва технологик тўсиқларни бартараф этиш;
мултимодал йўлакларни ривожлантириш;
операторлар ва назорат органлари ўртасида маълумотлар алмашинувини жадал рақамлаштириш.
Муричев темир йўл соҳасидаги муҳим тренд сифатида юк ташиш ҳужжатларининг рақамлаштирилишига эътибор қаратди. ЕИК маълумотларига кўра, 2024 йил якунида Россия–Беларусь йўналишида электрон ҳужжатлар улуши 90% га, Россия–Қозоғистон йўналишида эса 79% га етган. Айрим йўналишларда электрон ҳужжат алмашинуви 80–90% дан ошган.