https://sputniknews.uz/20251119/uzmetkombinat-perm-universitet-53589304.html
“Ўзметкомбинат” ходимлари Пермь политехника университетида масофавий таълим олиши мумкин
“Ўзметкомбинат” ходимлари Пермь политехника университетида масофавий таълим олиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзметкомбинат” АЖ ва Пермь миллий тадқиқот политехника университети 500 грантли таълим дастурини йўлга қўйди. Меморандум доирасида ходимлар масофавий ўқиш, стажировка ва қўшма илмий тадқиқотларда қатнашиш имконига эга бўлади.
2025-11-19T19:45+0500
2025-11-19T19:45+0500
2025-11-19T19:45+0500
ҳамкорлик
таълим
ёшлар
олий таълим муассасалари
россия
ўзбекистон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53588596_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc67cbb5d36e179946d50549155d9b41.png
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. “Ўзметкомбинат” АЖ ва Пермь миллий тадқиқот политехника университети (ПНИПУ) ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Меморандум доирасида 500 та махсус грант ажратилиши кўзда тутилган бўлиб, бу грантлар туфайли корхона ходимлари ушбу олий ўқув юртида масофавий таълим олиш имкониятига эга бўладилар.Дастур бакалавриат, магистратура ва докторантура босқичларини қамраб олади. Бу металлургия соҳаси учун юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнини тезлаштиради. Ўқиш давомида аъло натижаларга эришган талабаларга ПНИПУ томонидан стипендия белгиланади.Меморандумни имзолаш маросимида “Ўзметкомбинат” АЖ бош директори Баҳодир Абдуллаев корхонанинг Россиянинг МИСиС Миллий технологик тадқиқот университети ва Магнитогорск давлат техника университети каби олий таълим муассасалари, шунингдек, республиканинг бир қатор таълим даргоҳлари билан аллақачон мустаҳкам алоқалари ўрнатилганлигини таъкидлади.У ПНИПУ билан меморандум имзолаш талабалар учун ишлаб чиқариш амалиёти ва стажировка дастурларини ривожлантириш, “Ўзметкомбинат” мутахассисларини ўқув жараёнига ва мураббийликка жалб этиш, қўшма илмий-техник тадқиқотлар ўтказиш ҳамда инновацион ечимларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш имконини беришини таъкидлади.Ҳамкорликнинг асосий мақсади таълим, фан ва инновациялар соҳасида мустаҳкам, тизимли ва узоқ муддатли ҳамкорликликни ривожлантиришдир.Меморандумни имзолаш маросимидан сўнг ПНИПУ делегацияси “Металлург” ПФК ҳузуридаги футбол академияси ҳудудида “Яшил макон” лойиҳаси доирасида дарахт экиш тадбирида иштирок этди.Кейин меҳмонлар ишлаб чиқариш жараёнларини кўздан кечирдилар, технологик жараёнлар, ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва муҳандислик маркази фаолияти билан танишдилар.
https://sputniknews.uz/20250904/olmaliq-ilgor-muhandislik-maktabi-51736388.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53588596_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c51a5d6d03e88478f8d72284f318d4f7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзметкомбинат, пнипу, пермь политех, 500 грант, масофавий таълим, металлургия мутахассислари, ҳамкорлик меморандуми, стажировка, амалиёт, қўшма тадқиқотлар, инновациялар, муҳандислик маркази, баҳодир абдуллаев, александр труфанов, металлургия, мутахассис тайёрлаш.
ўзметкомбинат, пнипу, пермь политех, 500 грант, масофавий таълим, металлургия мутахассислари, ҳамкорлик меморандуми, стажировка, амалиёт, қўшма тадқиқотлар, инновациялар, муҳандислик маркази, баҳодир абдуллаев, александр труфанов, металлургия, мутахассис тайёрлаш.
“Ўзметкомбинат” ходимлари Пермь политехника университетида масофавий таълим олиши мумкин
Эксклюзив
Мақсад - таълим, фан ва инновация соҳаларида мустаҳкам, тизимли ва узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. “Ўзметкомбинат” АЖ ва Пермь миллий тадқиқот политехника университети (ПНИПУ) ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Меморандум доирасида 500 та махсус грант ажратилиши кўзда тутилган бўлиб, бу грантлар туфайли корхона ходимлари ушбу олий ўқув юртида масофавий таълим олиш имкониятига эга бўладилар.
Дастур бакалавриат, магистратура ва докторантура босқичларини қамраб олади. Бу металлургия соҳаси учун юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнини тезлаштиради. Ўқиш давомида аъло натижаларга эришган талабаларга ПНИПУ томонидан стипендия белгиланади.
Меморандумни имзолаш маросимида “Ўзметкомбинат” АЖ бош директори Баҳодир Абдуллаев корхонанинг Россиянинг МИСиС Миллий технологик тадқиқот университети ва Магнитогорск давлат техника университети каби олий таълим муассасалари, шунингдек, республиканинг бир қатор таълим даргоҳлари билан аллақачон мустаҳкам алоқалари ўрнатилганлигини таъкидлади.
У ПНИПУ билан меморандум имзолаш талабалар учун ишлаб чиқариш амалиёти ва стажировка дастурларини ривожлантириш, “Ўзметкомбинат” мутахассисларини ўқув жараёнига ва мураббийликка жалб этиш, қўшма илмий-техник тадқиқотлар ўтказиш ҳамда инновацион ечимларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш имконини беришини таъкидлади.
“Биз учун ёш мутахассислар нафақат билим олишлари, балки ҳақиқий ишлаб чиқариш жараёнлари, корпоратив маданият ва корхона қадриятларини тушуниб етишлари муҳим”, - деди у.
Ҳамкорликнинг асосий мақсади таълим, фан ва инновациялар соҳасида мустаҳкам, тизимли ва узоқ муддатли ҳамкорликликни ривожлантиришдир.
“Бугунги имзолаш биз учун университетимизга ҳам, саноат ҳамкоримиз – “Ўзметкомбинат”га ҳам замонавий рақобатбардош маҳсулотлар яратишда, ишлаб чиқариш, илм-фан, янгиликлар ва инновациялар соҳасида пешқадамлар сафида бўлишда ёрдам берадиган муҳандисларни тайёрлаш имкониятидир”, - деди Пермь миллий тадқиқот политехника университети проректори Александр Труфанов.
Меморандумни имзолаш маросимидан сўнг ПНИПУ делегацияси “Металлург” ПФК ҳузуридаги футбол академияси ҳудудида “Яшил макон” лойиҳаси доирасида дарахт экиш тадбирида иштирок этди.
Кейин меҳмонлар ишлаб чиқариш жараёнларини кўздан кечирдилар, технологик жараёнлар, ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва муҳандислик маркази фаолияти билан танишдилар.