Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250904/olmaliq-ilgor-muhandislik-maktabi-51736388.html
Олмалиқдаги “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби: ўқишдан сўнг қаерда ишлаш мумкин
Олмалиқдаги “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби: ўқишдан сўнг қаерда ишлаш мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Олмалиқда МИСиС Фан ва технологиялар университети ҳамда ОКМК ҳамкорлигида “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби ўз фаолиятини бошлади. Биринчи ўқув йилида бу ерда “фойдали қазилмаларни бойитиш” йўналиши бўйича 12 нафар биринчи босқич талабаси таҳсил олади.
2025-09-04T20:12+0500
2025-09-04T20:12+0500
видео
мултимедиа
олмалиқ кмк
отм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/04/51736210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7d03f534804af88be32f24e583c14a5.png
Олмалиқда МИСиС Фан ва технологиялар университети ҳамда ОКМК ҳамкорлигида “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби ўз фаолиятини бошлади. Биринчи ўқув йилида бу ерда “фойдали қазилмаларни бойитиш” йўналиши бўйича 12 нафар биринчи босқич талабаси таҳсил олади.Мактабнинг асосий хусусияти шундаки, талабалар бошидан комбинатнинг ҳақиқий муаммоларини ечимини топишга жалб этилади.Ўқув жараёни нафақат аудиторияларда, балки ОКМКнинг ишлаб чиқариш майдонларида ҳам олиб борилади. Ўқишни тугатгач, битирувчилар корхонада ишлаш имкониятига эга бўлишади.Батафсил - Sputnik видеосида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/04/51736210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f1d5e257ab2a3b30ce6a2e4e0523f12.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
олмалиқ илғор муҳандислик мактаби ўқиш шартлар маълумот
олмалиқ илғор муҳандислик мактаби ўқиш шартлар маълумот

Олмалиқдаги “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби: ўқишдан сўнг қаерда ишлаш мумкин

20:12 04.09.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Элина Бекназарова - Sputnik Ўзбекистон
Элина Бeкназарова
Мухбир
Ҳамма материаллар
Эксклюзив
Илғор муҳандислик мактабининг асосий ғояси шундан иборатки, талабалар ўқув жараёнида бизнес ҳамкорнинг энг муҳим масалаларини ечишга жалб қилинади.
Олмалиқда МИСиС Фан ва технологиялар университети ҳамда ОКМК ҳамкорлигида “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби ўз фаолиятини бошлади. Биринчи ўқув йилида бу ерда “фойдали қазилмаларни бойитиш” йўналиши бўйича 12 нафар биринчи босқич талабаси таҳсил олади.
Мактабнинг асосий хусусияти шундаки, талабалар бошидан комбинатнинг ҳақиқий муаммоларини ечимини топишга жалб этилади.
“Бу ҳар бир босқич талабалари бажарадиган оддий топшириқлар эмас, балки корхонани янги ривожланиш даражасига олиб чиқишга имкон берадиган асосий вазифалардир”, — деди МИСиС МТТУ биринчи проректори Сергей Салихов.
Ўқув жараёни нафақат аудиторияларда, балки ОКМКнинг ишлаб чиқариш майдонларида ҳам олиб борилади. Ўқишни тугатгач, битирувчилар корхонада ишлаш имкониятига эга бўлишади.
Батафсил - Sputnik видеосида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0