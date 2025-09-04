https://sputniknews.uz/20250904/olmaliq-ilgor-muhandislik-maktabi-51736388.html
Олмалиқдаги “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби: ўқишдан сўнг қаерда ишлаш мумкин
Олмалиқда МИСиС Фан ва технологиялар университети ҳамда ОКМК ҳамкорлигида “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби ўз фаолиятини бошлади. Биринчи ўқув йилида бу ерда “фойдали қазилмаларни бойитиш” йўналиши бўйича 12 нафар биринчи босқич талабаси таҳсил олади.
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Олмалиқдаги “ГеоМетТех” илғор муҳандислик мактаби: ўқишдан сўнг қаерда ишлаш мумкин
Эксклюзив
Илғор муҳандислик мактабининг асосий ғояси шундан иборатки, талабалар ўқув жараёнида бизнес ҳамкорнинг энг муҳим масалаларини ечишга жалб қилинади.
Мактабнинг асосий хусусияти шундаки, талабалар бошидан комбинатнинг ҳақиқий муаммоларини ечимини топишга жалб этилади.
“Бу ҳар бир босқич талабалари бажарадиган оддий топшириқлар эмас, балки корхонани янги ривожланиш даражасига олиб чиқишга имкон берадиган асосий вазифалардир”, — деди МИСиС МТТУ биринчи проректори Сергей Салихов.
Ўқув жараёни нафақат аудиторияларда, балки ОКМКнинг ишлаб чиқариш майдонларида ҳам олиб борилади. Ўқишни тугатгач, битирувчилар корхонада ишлаш имкониятига эга бўлишади.
