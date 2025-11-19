https://sputniknews.uz/20251119/uzbekistan-slovenia-komissiya-loyihalar-53577037.html
Ўзбекистон-Словения Ҳукуматлараро комиссияси йиғилишида янги лойиҳалар келишилди
Ўзбекистон-Словения Ҳукуматлараро комиссияси йиғилишида янги лойиҳалар келишилди
Ўзбекистон–Словения қишлоқ хўжалиги соҳасида меморандум имзоланди. Томонлар савдо, транспорт, рақамли трансформация, таълим, фармацевтика, логистика ва критик минераллар бўйича ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Ўзбекистон-Словения Ҳукуматлараро иқтисодий ҳамкорлик комиссияси йиғилишида савдо, транспорт, рақамли трансформация, таълим, фармацевтика, логистика ва қишлоқ хўжалиги каби қатор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, инвестициялар, савдо ва саноат вазири Лазиз Кудратов Словения бош вазири ўринбосари — ташқи ва Европа ишлари вазири Таня Фаён билан учрашди.Музокараларда фармацевтика, логистика, муҳим минераллар бўйича кооперацияни ривожлантириш, шунингдек, ўзбек маҳсулотларини ЕИ бозорига олиб чиқишни қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилди.Бундан ташқари, Словения компаниялари билан ўтказилган бир қатор учрашувларда рақамлаштириш, авиация, кадрлар тайёрлаш, энергетика, фармацевтика ва суғурта соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан келишувларга эришилди.
Ўзбекистон-Словения Ҳукуматлараро комиссияси йиғилишида янги лойиҳалар келишилди
Ҳукуматлараро иқтисодий ҳамкорлик комиссияси йиғилишида Ўзбекистон ва Словения қишлоқ хўжалиги бўйича меморандум имзолаб, бир қатор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришга келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон-Словения Ҳукуматлараро иқтисодий ҳамкорлик комиссияси йиғилишида савдо, транспорт, рақамли трансформация, таълим, фармацевтика, логистика ва қишлоқ хўжалиги каби қатор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди
.
Йиғилиш Словения пойтахти Любляна шаҳрида бўлиб ўтди. Тадбир доирасида икки давлат қишлоқ хўжалиги вазирликлари ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди.
Шунингдек, инвестициялар, савдо ва саноат вазири Лазиз Кудратов Словения бош вазири ўринбосари — ташқи ва Европа ишлари вазири Таня Фаён билан учрашди.
Музокараларда фармацевтика, логистика, муҳим минераллар бўйича кооперацияни ривожлантириш, шунингдек, ўзбек маҳсулотларини ЕИ бозорига олиб чиқишни қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилди.
Бундан ташқари, Словения компаниялари билан ўтказилган бир қатор учрашувларда рақамлаштириш, авиация, кадрлар тайёрлаш, энергетика, фармацевтика ва суғурта соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан келишувларга эришилди.