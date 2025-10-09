https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-serbia-uchrashuv-loyiha-52573660.html
Ўзбекистон ва Сербия саноат ва энергетикадаги янги лойиҳаларни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Сербия вазирлари савдо-иқтисодий ҳамкорлик ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди. Суҳбатда саноат, энергетика ва технологиялар соҳаларидаги лойиҳаларга эътибор қаратилди
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Сербиянинг Халқаро иқтисодий ҳамкорлик вазири Ненад Попович билан учрашди. Айниқса, саноат кооперацияси, фармацевтика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва технологиялар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Сербиянинг Халқаро иқтисодий ҳамкорлик вазири Ненад Попович билан учрашди
.
Суҳбат давомида томонлар икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ҳамда ривожланиш истиқболларини кўриб чиқишди.
Айниқса, саноат кооперацияси, фармацевтика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва технологиялар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.