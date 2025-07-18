Ўзбекистон ва Венгрия ўртасида иккита меморандум имзоланди
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Музокаралар якунида иккита — Stipendium Hungaricum таълим дастури ва Basalt Group ҳамда MOL ўртасидаги саноат кооперацияси бўйича меморандумлари имзоланди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кеча, 17 июль куни Будапешт шаҳрида Ўзбекистон-Венгрия ўртасидаги Ҳукуматлараро комиссиянинг 10-юбилей мажлиси бўлиб ўтди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Музокараларда делегацияларга Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов ҳамда Венгрия ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сийярто раҳбарлик қилди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни чуқурлаштириш, саноат, транспорт, энергетика ва таълим соҳаларида янги лойиҳаларни ишга тушириш масалаларини муҳокама қилдилар. Тошкент вилоятида қўшма саноат зонасини амалга ошириш ва Венгрия инвестицияларини кенгайтириш учун зарур шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралар якунида иккита — Stipendium Hungaricum таълим дастури ва Basalt Group ҳамда MOL ўртасидаги саноат кооперацияси бўйича меморандумлари имзоланди.
Мажлис доирасида ўтган бизнес-форумда Венгрия компанияларининг “Янги Тошкент”, рақамли трансформация ва инфратузилма лойиҳаларида иштирок этиш истиқболлари муҳокама қилинди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Юбилей йиғилиши Будапештнинг Ференцварош туманида жойлашган, 22 минг томошабинга мўлжалланган Групама Аренада бўлиб ўтди. Музокаралардан сўнг делегациялар стадион инфратузилмаси билан танишдилар.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанВ Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
В Будапеште прошло юбилейное 10-е заседание Межправительственной узбекско-венгерской комиссии
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан