Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ОАВ: Украинани тинчлик музокараларига ундаш учун АҚШ вакиллари Киевга сафар қилди
ОАВ: Украинани тинчлик музокараларига ундаш учун АҚШ вакиллари Киевга сафар қилди
АҚШ армия вазири Ден Дрисколл ва генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Politico ёзишича, делегация Киевни тинчлик музокараларини жонлантиришга ундаш учун етиб борган.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. АҚШ армия вазири Дэн Дрисколл ва штаб бошлиғи генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Бу ҳақда "Politico" нашри маълум қилди. Делегациянинг мақсади — Украина раҳбариятини Россия билан тўхтаб қолган тинчлик музокараларини қайта фаоллаштиришга ундаш. Нашрнинг таъкидлашича, АҚШ можарони тезроқ тугатиш учун сиёсий ечим изламоқда.Дрисколл — армия ветерани ва вице-президент Ж. Д. Вэнснинг Йельдаги курсдоши — Пентагонда тобора таъсирли фигурага айланмоқда. Нашрнинг таъкидлашича, Трамп маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам юзасидан бир неча бор кескин позиция ўзгартирган, Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Европа сафари давомида Зеленский билан учрашмаган ва ҳатто бир пайт Украинага қурол етказишни тўхтатишга уриниш бўлган, аммо бу қарор кейинчалик Оқ уй томонидан бекор қилинган.
ОАВ: Украинани тинчлик музокараларига ундаш учун АҚШ вакиллари Киевга сафар қилди

АҚШ армия расмийлари Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Сафарнинг мақсади — Киевни Россия билан тўхтаб қолган тинчлик музокараларини қайта жонлантиришга ундаш.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. АҚШ армия вазири Дэн Дрисколл ва штаб бошлиғи генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Бу ҳақда "Politico" нашри маълум қилди.
Делегациянинг мақсади — Украина раҳбариятини Россия билан тўхтаб қолган тинчлик музокараларини қайта фаоллаштиришга ундаш. Нашрнинг таъкидлашича, АҚШ можарони тезроқ тугатиш учун сиёсий ечим изламоқда.
Улар бу ҳафта украиналик ҳарбийлар, парламент вакиллари ҳамда Владимир Зеленский билан учрашишни режалаштирган.
Дрисколл — армия ветерани ва вице-президент Ж. Д. Вэнснинг Йельдаги курсдоши — Пентагонда тобора таъсирли фигурага айланмоқда.
Нашрнинг таъкидлашича, Трамп маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам юзасидан бир неча бор кескин позиция ўзгартирган, Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Европа сафари давомида Зеленский билан учрашмаган ва ҳатто бир пайт Украинага қурол етказишни тўхтатишга уриниш бўлган, аммо бу қарор кейинчалик Оқ уй томонидан бекор қилинган.
Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп: Украинадаги можаро бир неча ой ичида ҳал қилиниши мумкин
3 Ноябр, 11:45
