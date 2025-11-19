https://sputniknews.uz/20251119/ukraine-tinchlik-usa-vakillar-safar-53580284.html
ОАВ: Украинани тинчлик музокараларига ундаш учун АҚШ вакиллари Киевга сафар қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ армия вазири Ден Дрисколл ва генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Politico ёзишича, делегация Киевни тинчлик музокараларини жонлантиришга ундаш учун етиб борган.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53580670_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_6f14e96b052efaa6179df192bac63e2b.jpg
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. АҚШ армия вазири Дэн Дрисколл ва штаб бошлиғи генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Бу ҳақда "Politico" нашри маълум қилди. Делегациянинг мақсади — Украина раҳбариятини Россия билан тўхтаб қолган тинчлик музокараларини қайта фаоллаштиришга ундаш. Нашрнинг таъкидлашича, АҚШ можарони тезроқ тугатиш учун сиёсий ечим изламоқда.Дрисколл — армия ветерани ва вице-президент Ж. Д. Вэнснинг Йельдаги курсдоши — Пентагонда тобора таъсирли фигурага айланмоқда. Нашрнинг таъкидлашича, Трамп маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам юзасидан бир неча бор кескин позиция ўзгартирган, Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Европа сафари давомида Зеленский билан учрашмаган ва ҳатто бир пайт Украинага қурол етказишни тўхтатишга уриниш бўлган, аммо бу қарор кейинчалик Оқ уй томонидан бекор қилинган.
https://sputniknews.uz/20251103/trump-ukraine-mojaro-hal-qilinish-53191154.html
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
АҚШ армия вазири Дэн Дрисколл ва штаб бошлиғи генерал Ренди Жорж Украинага эълон қилинмаган сафар билан келди. Бу ҳақда "Politico" нашри маълум қилди
.
Делегациянинг мақсади — Украина раҳбариятини Россия билан тўхтаб қолган тинчлик музокараларини қайта фаоллаштиришга ундаш. Нашрнинг таъкидлашича, АҚШ можарони тезроқ тугатиш учун сиёсий ечим изламоқда.
Улар бу ҳафта украиналик ҳарбийлар, парламент вакиллари ҳамда Владимир Зеленский билан учрашишни режалаштирган.
Дрисколл — армия ветерани ва вице-президент Ж. Д. Вэнснинг Йельдаги курсдоши — Пентагонда тобора таъсирли фигурага айланмоқда.
Нашрнинг таъкидлашича, Трамп маъмурияти Украинага ҳарбий ёрдам юзасидан бир неча бор кескин позиция ўзгартирган, Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса Европа сафари давомида Зеленский билан учрашмаган ва ҳатто бир пайт Украинага қурол етказишни тўхтатишга уриниш бўлган, аммо бу қарор кейинчалик Оқ уй томонидан бекор қилинган.