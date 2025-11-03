Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251103/trump-ukraine-mojaro-hal-qilinish-53191154.html
Трамп: Украинадаги можаро бир неча ой ичида ҳал қилиниши мумкин
Трамп: Украинадаги можаро бир неча ой ичида ҳал қилиниши мумкин
Трамп Украина можароси тез орада тўхтатилиши мумкинлигини билдирди. Унга кўра, Россия раҳбарияти АҚШ билан ишлашга тайёр ва Ғарб буни етарлича баҳоламаган.
2025-11-03T11:45+0500
2025-11-03T11:45+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия
дональд трамп
тинчлик
ақш
интервью
ғарб
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг фикрича, Украина можароси тез орада ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда у якшанба куни эфирга узатилган CBS News телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди.Шу ўринда Трамп Россия раҳбарияти "АҚШ билан иш олиб боришни" хоҳлашига ишонч билдирди. Трамп, шунингдек, АҚШ ва умуман Ғарб Украина инқирози нуқтаи назаридан Россия раҳбариятини етарлича баҳоламаганини амалда тан олди.Интервью 31 октябрь куни ёзиб олинган.
украина
дональд трамп, украина можароси, россия–украина уруши, ақш ташқи сиёсат, cbs news интервьюси, россия раҳбарияти, ғарб сиёсатидан танқид, можаро ҳал этиш, россия билан муносабатлар, ақш президенти, акш, доналд трамп

11:45 03.11.2025
© AFP 2023 / JOSHUA ROBERTSДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2025
© AFP 2023 / JOSHUA ROBERTS
Oбуна бўлиш
Трамп Россия–Украина можароси яқин ойларда ҳал қилиниши мумкинлигини билдирди. Шунингдек, у сайёрадаги тўққизта урушдан саккизтасини тўхтатганини эслатиб ўтди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг фикрича, Украина можароси тез орада ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда у якшанба куни эфирга узатилган CBS News телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди.
"Ҳа, ўйлайманки, биз бунга эришамиз," - деб жавоб берди у можаро "бир неча ой" ичида ҳал қилиниши мумкинми, деган саволга.
Шу ўринда Трамп Россия раҳбарияти "АҚШ билан иш олиб боришни" хоҳлашига ишонч билдирди.
Трамп, шунингдек, АҚШ ва умуман Ғарб Украина инқирози нуқтаи назаридан Россия раҳбариятини етарлича баҳоламаганини амалда тан олди.
"Бизнинг сайёрамизда тўққизта уруш бўлган. Улардан саккизтасини якунлашга эришдим. Фақат Россия - Украина қолди," - деди Трамп.
Интервью 31 октябрь куни ёзиб олинган.
Заявление президента США Д. Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Кореядаги музокараларда Украина ҳақида баёнот берди
29 Октябр, 13:48
