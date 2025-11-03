https://sputniknews.uz/20251103/trump-ukraine-mojaro-hal-qilinish-53191154.html
Трамп: Украинадаги можаро бир неча ой ичида ҳал қилиниши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Трамп Украина можароси тез орада тўхтатилиши мумкинлигини билдирди. Унга кўра, Россия раҳбарияти АҚШ билан ишлашга тайёр ва Ғарб буни етарлича баҳоламаган.
2025-11-03T11:45+0500
2025-11-03T11:45+0500
2025-11-03T11:45+0500
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг фикрича, Украина можароси тез орада ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда у якшанба куни эфирга узатилган CBS News телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди.Шу ўринда Трамп Россия раҳбарияти "АҚШ билан иш олиб боришни" хоҳлашига ишонч билдирди. Трамп, шунингдек, АҚШ ва умуман Ғарб Украина инқирози нуқтаи назаридан Россия раҳбариятини етарлича баҳоламаганини амалда тан олди.Интервью 31 октябрь куни ёзиб олинган.
Янгиликлар
uz_UZ
Трамп: Украинадаги можаро бир неча ой ичида ҳал қилиниши мумкин
Трамп Россия–Украина можароси яқин ойларда ҳал қилиниши мумкинлигини билдирди. Шунингдек, у сайёрадаги тўққизта урушдан саккизтасини тўхтатганини эслатиб ўтди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трампнинг фикрича, Украина можароси тез орада ҳал қилиниши мумкин. Бу ҳақда у якшанба куни эфирга узатилган CBS News телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди
.
"Ҳа, ўйлайманки, биз бунга эришамиз," - деб жавоб берди у можаро "бир неча ой" ичида ҳал қилиниши мумкинми, деган саволга.
Шу ўринда Трамп Россия раҳбарияти "АҚШ билан иш олиб боришни" хоҳлашига ишонч билдирди.
Трамп, шунингдек, АҚШ ва умуман Ғарб Украина инқирози нуқтаи назаридан Россия раҳбариятини етарлича баҳоламаганини амалда тан олди.
"Бизнинг сайёрамизда тўққизта уруш бўлган. Улардан саккизтасини якунлашга эришдим. Фақат Россия - Украина қолди," - деди Трамп.
Интервью 31 октябрь куни ёзиб олинган.