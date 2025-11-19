https://sputniknews.uz/20251119/sco-atom-bmt-iqtisod-bayonotlar-53586512.html
ШҲТ: атом энергияси, БМТ ислоҳи ва очиқ иқтисодий макон бўйича баёнотлар эълон қилинди
ШҲТ: атом энергияси, БМТ ислоҳи ва очиқ иқтисодий макон бўйича баёнотлар эълон қилинди
Москвада ўтган ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йигирма тўртинчи мажлиси якунларида хавфсизлик, БМТ ислоҳоти, савдо, транспорт, технология ва инвестициялар бўйича қўшма коммюнике қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Москва шаҳрида бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йигирма тўртинчи мажлиси якунида иштирокчи мамлакатлар қўшма коммюнике қабул қилдилар.Қуйида ҳужжатдан асосий баёнотлар келтирилади:— ШҲТ доирасидаги ўзаро ҳамкорлик Евроосиёда тенг ва бўлинмас хавфсизлик архитектурасини шакллантириш учун асос бўлиши мумкин.— Аъзо давлатлар халқаро ва минтақавий ривожланиш муаммоларини ҳал этишда блокли ва қарама-қарши ёндашувларни истисно этувчи йўналишга амал қилади.— Аъзо давлатлар БМТ бошқарув органларида ривожланаётган мамлакатлар улушини ошириш, шу орқали ташкилотни замонавий сиёсий ва иқтисодий воқеликка мослаштириш зарурлигини таъкидладилар.— Аъзо давлатлар шаффоф, инклюзив, тенг ҳуқуқли кўп томонлама савдо тизимини ҳимоя қилиш, глобал молиявий бошқарувни такомиллаштириш ва ривожланаётган мамлакатларнинг халқаро молия институтларидаги ролини кучайтириш тарафдори.— Иқтисодий, ижтимоий ва экологик муаммоларни ҳал қилишда космик технологиялардан фойдаланиш бўйича ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, космик соҳада минтақавий мулоқот механизмларини ўрганиш таклиф этилди.— ЖСТ марказий роли остида глобал иқтисодий бошқарув архитектурасини ва кўп томонлама савдо тизимини такомиллаштиришга содиқлик тасдиқланди.— Аъзо давлатлар транспорт салоҳияти ва фуқаро авиациясини ривожлантириш, ШҲТ маконида транспорт-логистика ва транзит имкониятларини кенгайтириш бўйича чоралар кўришга келишиб олдилар.— Делегациялар раҳбарлари атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватладилар.— Аъзо давлатлар минтақада бозорлар, таъминот занжирлари, тўлов операциялари, транспорт йўлаклари, логистика, инвестициялар ва технологиялар оқимларининг самарали ишлашини таъминлайдиган кенг очиқ иқтисодий маконни шакллантиришга ҳисса қўшади.— ШҲТга аъзо давлатлар технологик мустақилликни таъминлаш, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларга рақамли технологияларни жорий этишни жадаллаштириш тарафдори.— Инвестиция соҳасида ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим экани таъкидланди. Бу борада Инвестицияларга кўмаклашиш бўйича ишчи гуруҳ, Инвесторлар уюшмаси ва иқтисодий преференциялар базаси доирасидаги фаолиятни кучайтириш зарурлиги қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Москва шаҳрида бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг йигирма тўртинчи мажлиси якунида иштирокчи мамлакатлар қўшма коммюнике қабул қилдилар.
.
Қуйида ҳужжатдан асосий баёнотлар келтирилади:
— ШҲТ доирасидаги ўзаро ҳамкорлик Евроосиёда тенг ва бўлинмас хавфсизлик архитектурасини шакллантириш учун асос бўлиши мумкин.
— Аъзо давлатлар халқаро ва минтақавий ривожланиш муаммоларини ҳал этишда блокли ва қарама-қарши ёндашувларни истисно этувчи йўналишга амал қилади.
— Аъзо давлатлар БМТ бошқарув органларида ривожланаётган мамлакатлар улушини ошириш, шу орқали ташкилотни замонавий сиёсий ва иқтисодий воқеликка мослаштириш зарурлигини таъкидладилар.
— Аъзо давлатлар шаффоф, инклюзив, тенг ҳуқуқли кўп томонлама савдо тизимини ҳимоя қилиш, глобал молиявий бошқарувни такомиллаштириш ва ривожланаётган мамлакатларнинг халқаро молия институтларидаги ролини кучайтириш тарафдори.
— Иқтисодий, ижтимоий ва экологик муаммоларни ҳал қилишда космик технологиялардан фойдаланиш бўйича ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, космик соҳада минтақавий мулоқот механизмларини ўрганиш таклиф этилди.
— ЖСТ марказий роли остида глобал иқтисодий бошқарув архитектурасини ва кўп томонлама савдо тизимини такомиллаштиришга содиқлик тасдиқланди.
— Аъзо давлатлар транспорт салоҳияти ва фуқаро авиациясини ривожлантириш, ШҲТ маконида транспорт-логистика ва транзит имкониятларини кенгайтириш бўйича чоралар кўришга келишиб олдилар.
— Делегациялар раҳбарлари атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасида тенг ҳуқуқли ва ўзаро манфаатли халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватладилар.
— Аъзо давлатлар минтақада бозорлар, таъминот занжирлари, тўлов операциялари, транспорт йўлаклари, логистика, инвестициялар ва технологиялар оқимларининг самарали ишлашини таъминлайдиган кенг очиқ иқтисодий маконни шакллантиришга ҳисса қўшади.
— ШҲТга аъзо давлатлар технологик мустақилликни таъминлаш, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларга рақамли технологияларни жорий этишни жадаллаштириш тарафдори.
— Инвестиция соҳасида ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим экани таъкидланди. Бу борада Инвестицияларга кўмаклашиш бўйича ишчи гуруҳ, Инвесторлар уюшмаси ва иқтисодий преференциялар базаси доирасидаги фаолиятни кучайтириш зарурлиги қайд этилди.