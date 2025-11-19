https://sputniknews.uz/20251119/europe-ukraine-maglubiyat-53587373.html
Европа Украина мағлубияти яқин эканини маълум қилмоқда — Россия разведкаси
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Европалик мутахассислар Украинадаги “Антироссия” лойиҳаси тез орада муваффақиятсизликка учраши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати матбуот бюроси хабар берди.Қайд этилишича, Брюссель хорижий донорларнинг "сахий хайриялари изсиз йўқ бўлиб кетаётган" мамлакатда "ҳамма нарсани қамраб олувчи" коррупцияга катта эътибор қаратмоқда.Маълумотларга кўра, Европа етакчилари ва Иттифоқ раҳбарияти Киев режимини қўллаб-қувватлаш учун сарфланган юзлаб миллиард еврони йўқотганини "ҳазм қилолмаяпти", украиналиклар эса Владимир Зеленскийнинг шериги Тимур Миндичнинг шов-шувли иши туфайли ўзларини алданган ҳис қилмоқда.Бундан ташқари, Европа давлатлари ташқи сиёсат идоралари Украина фуқароларининг узоқ давом этган можародан чарчагани туфайли лоқайдлигини қайд этмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Европалик мутахассислар Украинадаги “Антироссия” лойиҳаси тез орада муваффақиятсизликка учраши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати матбуот бюроси хабар берди
.
"Европанинг етакчи давлатлари ташқи сиёсат ва ҳарбий идоралари экспертлари миллий ҳукуматларни Ғарб томонидан Украинада яратилган "Антироссия" лойиҳасининг қулаши яқинлашаётгани ҳақида огоҳлантириб, том маънода бонг урмоқда. Юқори идораларга юбориладиган ҳисоботларда Киев режимининг ҳарбий мағлубияти муқаррарлиги тўғридан-тўғри кўрсатилган", — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, Брюссель хорижий донорларнинг "сахий хайриялари изсиз йўқ бўлиб кетаётган" мамлакатда "ҳамма нарсани қамраб олувчи" коррупцияга катта эътибор қаратмоқда.
Маълумотларга кўра, Европа етакчилари ва Иттифоқ раҳбарияти Киев режимини қўллаб-қувватлаш учун сарфланган юзлаб миллиард еврони йўқотганини "ҳазм қилолмаяпти", украиналиклар эса Владимир Зеленскийнинг шериги Тимур Миндичнинг шов-шувли иши туфайли ўзларини алданган ҳис қилмоқда.
"Улар яқин келажакда мамлакат Европа Иттифоқига қабул қилинишига ишонмай қўйишди," — дея қўшимча қилинган хабарда.
Бундан ташқари, Европа давлатлари ташқи сиёсат идоралари Украина фуқароларининг узоқ давом этган можародан чарчагани туфайли лоқайдлигини қайд этмоқда.
"Оддий аҳоли давлат коррупция ботқоғига ботганини тушунади, шунинг учун <...> Киев эҳтиёжлари учун катта миқдорда маблағ ажратишга қарши бўлганлар сони ортиб бормоқда. Венгрия ва Словакиядан ташқари, Чехия ва Руминия ҳам бундай позицияга моил бўла бошлади. Шу тариқа, Украинанинг Европадаги сиёсий мавқеи пасаймоқда. Украиналиклар европалик ҳамкорларни қутқариш ва қўллаб-қувватлаш манбаи сифатида тобора камроқ қабул қилмоқда", — дейилади хабарда.