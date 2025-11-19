Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251119/europe-ukraine-maglubiyat-53587373.html
Европа Украина мағлубияти яқин эканини маълум қилмоқда — Россия разведкаси
Европа Украина мағлубияти яқин эканини маълум қилмоқда — Россия разведкаси
Sputnik Ўзбекистон
Европалик мутахассислар Украинадаги “Антироссия” лойиҳасининг муваффақиятсизликка учраши яқин эканини маълум қилди. Европа Киевнинг ҳарбий мағлубияти, коррупция ва Донор маблағларининг йўқолиши ҳақида жиддий ташвишда.
2025-11-19T17:46+0500
2025-11-19T17:46+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
киев
разведка хизмати
европа иттифоқи
коррупция
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_bafb99f1ce4c5cf4a9db82c06c1a4096.jpg
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Европалик мутахассислар Украинадаги “Антироссия” лойиҳаси тез орада муваффақиятсизликка учраши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати матбуот бюроси хабар берди.Қайд этилишича, Брюссель хорижий донорларнинг "сахий хайриялари изсиз йўқ бўлиб кетаётган" мамлакатда "ҳамма нарсани қамраб олувчи" коррупцияга катта эътибор қаратмоқда.Маълумотларга кўра, Европа етакчилари ва Иттифоқ раҳбарияти Киев режимини қўллаб-қувватлаш учун сарфланган юзлаб миллиард еврони йўқотганини "ҳазм қилолмаяпти", украиналиклар эса Владимир Зеленскийнинг шериги Тимур Миндичнинг шов-шувли иши туфайли ўзларини алданган ҳис қилмоқда.Бундан ташқари, Европа давлатлари ташқи сиёсат идоралари Украина фуқароларининг узоқ давом этган можародан чарчагани туфайли лоқайдлигини қайд этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251119/ukraine-tinchlik-usa-vakillar-safar-53580284.html
киев
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/16/43554481_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_32c22c08e77fabb6e886e1053c9f7a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, европа экспертлари, антироссия лойиҳаси, свр россия, зеленский, коррупция украина, европа иттифоқи, киев режими, тимур миндич, украина можароси, украина мағлубияти, европа норозилиги, бруссел таҳлили, ҳарбий ҳолат украина, разведка
украина, европа экспертлари, антироссия лойиҳаси, свр россия, зеленский, коррупция украина, европа иттифоқи, киев режими, тимур миндич, украина можароси, украина мағлубияти, европа норозилиги, бруссел таҳлили, ҳарбий ҳолат украина, разведка

Европа Украина мағлубияти яқин эканини маълум қилмоқда — Россия разведкаси

17:46 19.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа специального поезда "Енисей"
Боевая работа специального поезда Енисей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Европа етакчилари ва Иттифоқ раҳбарияти Киев режимини қўллаб-қувватлаш учун сарфланган юзлаб миллиард еврони йўқотганини "ҳазм қилолмаяпти".
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Европалик мутахассислар Украинадаги “Антироссия” лойиҳаси тез орада муваффақиятсизликка учраши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Россия Ташқи разведка хизмати матбуот бюроси хабар берди.

"Европанинг етакчи давлатлари ташқи сиёсат ва ҳарбий идоралари экспертлари миллий ҳукуматларни Ғарб томонидан Украинада яратилган "Антироссия" лойиҳасининг қулаши яқинлашаётгани ҳақида огоҳлантириб, том маънода бонг урмоқда. Юқори идораларга юбориладиган ҳисоботларда Киев режимининг ҳарбий мағлубияти муқаррарлиги тўғридан-тўғри кўрсатилган", — дейилади хабарда.

Қайд этилишича, Брюссель хорижий донорларнинг "сахий хайриялари изсиз йўқ бўлиб кетаётган" мамлакатда "ҳамма нарсани қамраб олувчи" коррупцияга катта эътибор қаратмоқда.
Маълумотларга кўра, Европа етакчилари ва Иттифоқ раҳбарияти Киев режимини қўллаб-қувватлаш учун сарфланган юзлаб миллиард еврони йўқотганини "ҳазм қилолмаяпти", украиналиклар эса Владимир Зеленскийнинг шериги Тимур Миндичнинг шов-шувли иши туфайли ўзларини алданган ҳис қилмоқда.

"Улар яқин келажакда мамлакат Европа Иттифоқига қабул қилинишига ишонмай қўйишди," — дея қўшимча қилинган хабарда.

Бундан ташқари, Европа давлатлари ташқи сиёсат идоралари Украина фуқароларининг узоқ давом этган можародан чарчагани туфайли лоқайдлигини қайд этмоқда.

"Оддий аҳоли давлат коррупция ботқоғига ботганини тушунади, шунинг учун <...> Киев эҳтиёжлари учун катта миқдорда маблағ ажратишга қарши бўлганлар сони ортиб бормоқда. Венгрия ва Словакиядан ташқари, Чехия ва Руминия ҳам бундай позицияга моил бўла бошлади. Шу тариқа, Украинанинг Европадаги сиёсий мавқеи пасаймоқда. Украиналиклар европалик ҳамкорларни қутқариш ва қўллаб-қувватлаш манбаи сифатида тобора камроқ қабул қилмоқда", — дейилади хабарда.

Министр армии США Дрисколл - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ОАВ: Украинани тинчлик музокараларига ундаш учун АҚШ вакиллари Киевга сафар қилди
12:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0