Экополиция ходимларига куч ишлатиш ҳуқуқи берилади
Экополиция ходимларига куч ишлатиш ҳуқуқи берилади
15:16 19.11.2025 (янгиланди: 15:37 19.11.2025)
Ходимларга жисмоний куч ишлатиш, махсус воситаларни ва хизмат қуролини (резина ўқли, тўр отувчи) қўллаш ҳуқуқи берилади ҳамда уларнинг кийимига боди камералар ўрнатилади.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон Экология ва иқлим ўзгариши Миллий қўмитасининг Давлат экологик назорат инспекцияси — Экополиция — ташкил этилади. Тегишли фармонни президенти имзоланди.
Экополиция экологик хавфсизликни таъминлаш ва соҳага оид ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир айрим ҳуқуқни муҳофаза қилиш вазифаларини амалга оширади.
Экология қўмитаси раиси бир вақтнинг ўзида Экополиция бошлиғи ҳисобланади.
Экополицияга унинг ҳудудий бўлинмаларини маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини ҳисобга олмаган ҳолда табиий экологик ҳудудлар чегаралари доирасида ташкил этишга рухсат этилади.
Президент қарорига кўра,
кўра, Экополиция ходимларига жисмоний куч ишлатиш, махсус воситаларни (электрошок қурилмаларини) ва хизмат қуролини (резина ўқли, тўр отувчи) қўллаш ҳуқуқи берилади ҳамда уларнинг махсус кийимига боди камералар ўрнатилади.
Қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар Экополиция ходимлари томонидан жисмоний куч ишлатиш, махсус воситалар ва хизмат қуролини қўллаш тартибига Ўзбекистон "Ички ишлар органлари тўғрисида"ги қонунида белгиланган асослар ва шартлар татбиқ этилади.
Бундан ташқари, 2026 йил 1 апрелдан экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликни бузганлик учун юридик шахсларга молиявий санкцияларни қўллаш тартиби жорий этилади.
молиявий санкциялар — пул ундириш (жарима) тарзида — фақат юридик шахсларга нисбатан қўлланади;
бир хил ҳуқуқбузарлик учун юридик шахсга молиявий санкция қўлланганда, унинг ходимларига маъмурий жазо чораси белгилашга йўл қўйилмайди;
такрорий ҳуқуқбузарликlarning олдини олиш ҳақидаги огоҳлантиришни олиш ёки жаримани тўлаш ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни Экология қўмитасининг қарори, тақдимномаси ёки кўрсатмасини бажариш мажбуриятидан озод этмайди.