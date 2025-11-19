https://sputniknews.uz/20251119/central-asia-talabalar-sport-federatsiya-53584464.html
Олмаотада Марказий Осиё талабалар спорти федерацияси таъсис этилди
Олмаотада FISU раҳнамолигида Марказий Осиё талабалар спорти федерацияси таъсис этилди. Минтақанинг олти давлати иштирок этган конференцияда Эркин Қодиров Федерациянинг Бош котиби этиб тайинланди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Марказий Осиё талабалар спорти федерациясининг Таъсис конференциясида Марказий Осиё талабалар спорти федерацияси расман ташкил этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Конференция Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида Халқаро талабалар спорти федерацияси (FISU) раҳнамолигида бўлиб ўтди.Шунингдек, FISU президенти Леонз Эдер раҳнамолигида Ўзбекистон талабалар спорти ассоциацияси раиси ўринбосари Эркин Қодиров янги ташкил этилган Федерациянинг бош котиби этиб тайинланди.
марказий осиё, талабалар спорти, федерация, олмаота, қозоғистон, қирғизистон, ўзбекистон, тожикистон, туркманистон, мўғулистон, fisu, эркин қодиров, спорт ташкилоти, таъсис конференцияси, минтақавий спорт, талабалар спорти ассоциацияси, спорт ҳамкорлиги, киргизистон, узбекистон, козогистон, мугулистон, олмата
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Марказий Осиё талабалар спорти федерациясининг Таъсис конференциясида Марказий Осиё талабалар спорти федерацияси расман ташкил этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Конференция Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида Халқаро талабалар спорти федерацияси (FISU) раҳнамолигида бўлиб ўтди.
Тадбирда Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон ва Мўғулистон делегациялари иштирок этди.
Шунингдек, FISU президенти Леонз Эдер раҳнамолигида Ўзбекистон талабалар спорти ассоциацияси раиси ўринбосари Эркин Қодиров янги ташкил этилган Федерациянинг бош котиби этиб тайинланди.