"Устоз-шогирд", субсидия, малака ошириш –президент пахтачилик соҳа таклифларини маъқуллади
Президент Мирзиёев пахтачиликда ҳосилдорликни ошириш, фермерларни қўллаб-қувватлаш, агродронлар, селекция ва суғурта тизимини жорий этиш бўйича топшириқлар берди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев куни пахтачиликда самарадорликни ошириш ва қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда соҳадаги асосий масалалар кўриб чиқилди. Пахтачиликда ҳосилдорлиги 60 центнердан юқори бўлган илғор фермерларни 30 центнердан кам ҳосил олган фермерларга бириктириш таклиф этилди. Илғор фермерлар Қишлоқ хўжалиги малака ошириш институтида қайта тайёрланади. Паст ҳосил олган фермерлар ҳосилдорликни камида 50 центнерга етказса, уларга бириктирилган илғор фермерларга 5 миллион сўмдан мукофот берилади.Аграр университет ва агрономлар тайёрлайдиган бошқа олийгоҳлар битирувчилари учун икки йиллик “дуал таълим” механизми жорий этилади.Геномика маркази ва Пахтачилик институтида навларни селекция қилиш асосида пахта уруғчилигини ривожлантириш учун фитотрон ва репродукцион иссиқхона қуриш топширилди. Шунингдек, ғўзани плёнка остига экиш тажрибасини оммалаштириш режалари муҳокама қилинди.Ҳосилни ихтиёрий суғурталаш тизимини жорий этиш, суғурта мукофотининг 50 фоизини бюджет ҳисобидан қоплаш таклиф қилинди. Ҳозирда турли идоралар томонидан берилаётган 75 турдаги субсидияни ягона платформа орқали тақсимлаб борадиган Аграр соҳада тўлов агентлигини ташкил этиш ташаббуси билдирилди.Президент таклифларни маъқуллаб, мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев куни пахтачиликда самарадорликни ошириш ва қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Тақдимотда соҳадаги асосий масалалар кўриб чиқилди. Пахтачиликда ҳосилдорлиги 60 центнердан юқори бўлган илғор фермерларни 30 центнердан кам ҳосил олган фермерларга бириктириш таклиф этилди. Илғор фермерлар Қишлоқ хўжалиги малака ошириш институтида қайта тайёрланади. Паст ҳосил олган фермерлар ҳосилдорликни камида 50 центнерга етказса, уларга бириктирилган илғор фермерларга 5 миллион сўмдан мукофот берилади.
Аграр университет ва агрономлар тайёрлайдиган бошқа олийгоҳлар битирувчилари учун икки йиллик “дуал таълим” механизми жорий этилади.
Геномика маркази ва Пахтачилик институтида навларни селекция қилиш асосида пахта уруғчилигини ривожлантириш учун фитотрон ва репродукцион иссиқхона қуриш топширилди. Шунингдек, ғўзани плёнка остига экиш тажрибасини оммалаштириш режалари муҳокама қилинди.
Президент соҳада агродронлардан фойдаланишни кенгайтириш ва бу йўналишда мутахассислар тайёрлаш муҳимлигини қайд этди.
Ҳосилни ихтиёрий суғурталаш тизимини жорий этиш, суғурта мукофотининг 50 фоизини бюджет ҳисобидан қоплаш таклиф қилинди. Ҳозирда турли идоралар томонидан берилаётган 75 турдаги субсидияни ягона платформа орқали тақсимлаб борадиган Аграр соҳада тўлов агентлигини ташкил этиш ташаббуси билдирилди.
Президент таклифларни маъқуллаб, мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.