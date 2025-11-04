Ўзбекистон
Озиқ-овқат етиштирувчиларга имтиёзли кредит ва электр энергияси учун компенсация берилади
ПҚ–322 Президент қарорига кўра озиқ-овқат етиштириш харажатлари учун имтиёзли кредитлар, фоиз компенсациялари ва энергия харажатларига субсидия берилмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Озуқабоп ва мойли экинларни етиштириш харажатларини молиялаштириш учун тижорат банклари томонидан ҳосил қийматининг 50 фоизигача йиллик 12 фоиз ставкада 12 ой муддатга имтиёзли кредитлар ажратилади. Бу ҳақда президентнинг ПҚ–322-сонли қарорида белгиланди, деб хабар берди “Ҳуқуқий ахборот” Telegram канали.Шунингдек, қарорга кўра 2025 йил 1 ноябрдан 2030 йил 31 декабргача “Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси” АЖ томонидан Кредит фоиз харажатларини компенсация қилиш жамғармаси ҳисобидан белгиланган йўналиш ва шартлар бўйича тадбиркорларга қуйидагилар қоплаб берилади:— Марказий банк асосий ставкасининг 2 баробаридан ошмаган миқдорда миллий валютада ажратиладиган кредитларнинг асосий ставкадан 4 фоиз банддан юқори, бироқ 10 фоиз бандгача бўлган қисми (яъни, ҳозирда 18 фоиздан 24 фоизгача бўлган қисми давлат томонидан тўлаб берилади, тадбиркор фақат 18 фоизини тўлайди);— хорижий валютада ажратиладиган кредитларнинг 8 фоиздан юқори, бироқ 4 фоиз бандгача бўлган қисми (яъни, кредит фоизи 8 фоиздан 12 фоизгача бўлган тақдирда ҳам тадбиркор фақат 8 фоизигача тўлайди).Шунингдек, 2026 йил 1 январдан озуқабоп ва мойли экинларни етиштирувчи субъектларга маҳсулот етиштиришда суғориш тадбирлари учун ўз балансидаги насос агрегатлари сарфлайдиган электр энергияси харажатларининг 50 фоиз қисми Давлат бюджетидан қоплаб берилади
10:17 04.11.2025 (янгиланди: 10:44 04.11.2025)
© Пресс служба администрации Косонсойского районаХлопковое поле
Хлопковое поле - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.11.2025
© Пресс служба администрации Косонсойского района
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда экин етиштирувчи тадбиркорларга имтиёзли кредит, энергия харажатлари компенсацияси ва фоизларнинг бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Озуқабоп ва мойли экинларни етиштириш харажатларини молиялаштириш учун тижорат банклари томонидан ҳосил қийматининг 50 фоизигача йиллик 12 фоиз ставкада 12 ой муддатга имтиёзли кредитлар ажратилади. Бу ҳақда президентнинг ПҚ–322-сонли қарорида белгиланди, деб хабар берди “Ҳуқуқий ахборот” Telegram канали.
Шунингдек, қарорга кўра 2025 йил 1 ноябрдан 2030 йил 31 декабргача “Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси” АЖ томонидан Кредит фоиз харажатларини компенсация қилиш жамғармаси ҳисобидан белгиланган йўналиш ва шартлар бўйича тадбиркорларга қуйидагилар қоплаб берилади:
— Марказий банк асосий ставкасининг 2 баробаридан ошмаган миқдорда миллий валютада ажратиладиган кредитларнинг асосий ставкадан 4 фоиз банддан юқори, бироқ 10 фоиз бандгача бўлган қисми (яъни, ҳозирда 18 фоиздан 24 фоизгача бўлган қисми давлат томонидан тўлаб берилади, тадбиркор фақат 18 фоизини тўлайди);
— хорижий валютада ажратиладиган кредитларнинг 8 фоиздан юқори, бироқ 4 фоиз бандгача бўлган қисми (яъни, кредит фоизи 8 фоиздан 12 фоизгача бўлган тақдирда ҳам тадбиркор фақат 8 фоизигача тўлайди).
Шунингдек, 2026 йил 1 январдан озуқабоп ва мойли экинларни етиштирувчи субъектларга маҳсулот етиштиришда суғориш тадбирлари учун ўз балансидаги насос агрегатлари сарфлайдиган электр энергияси харажатларининг 50 фоиз қисми Давлат бюджетидан қоплаб берилади
