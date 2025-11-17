https://sputniknews.uz/20251117/uzbekistan-biznes-soddalashtirilish-53527539.html
Ўзбекистонда бизнесни бошлаш соддалаштирилди — президент фармони
Sputnik Ўзбекистон
Бизнесни рўйхатдан ўтказиш ва бир қатор давлат хизматларини олиш жараёни соддалаштирилди. “Бизнесни 15 дақиқада бошлаш” тамойили жорий этилади ва тадбиркорлар бир вақтнинг ўзида бир неча хизматлардан фойдаланиши мумкин бўлади.
2025-11-17T10:00+0500
2025-11-17T10:00+0500
2025-11-17T10:10+0500
ўзбекистон
тадбиркор
бизнес
янги қонун
иқтисод
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда энди фуқаролар бизнесни бошлашида электрон рақамли имзо калитини бериш, банк ҳисобварақларини очишга ариза топшириш ҳамда уларни фаоллаштириш каби давлат хизматлари комплекс тарзда кўрсатилади.Бизнес очиш бўйича ушбу ва бошқа тартиб-таомилларни соддалаштириш президент имзолаган “Бизнес юритишни ҳамда лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини соддалаштиришга доир навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонда белгиланган.Фармонга кўра, шунингдек, 2026 йил 1 январдан “Бизнесни 15 дақиқада бошлаш” тамойили асосида тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказишда бир вақтнинг ўзида қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
ўзбекистон
ўзбекистон, бизнес очиш, тадбиркорлик, янги тартиб, президент фармони, давлат хизматлари, электрон рақамли имзо, эри калити, банк ҳисобварақларини очиш, лицензия олиш, рухсатнома, хабарнома, кўчмас мулк ижараси, ққс гувоҳномаси, онлайн нкм, онлайн касса, солиқ органларида рўйхатдан ўтказиш, бизнесни 15 дақиқада бошлаш, давлат рўйхати, ягона миллий меҳнат тизими, идоралараро комплекс, тадбиркорларнинг харажатлари, маъмурий юклама, давлат хизматлари интеграцияси, фермер, кичик бизнес, стартап, юридик шахс рўйхати
Ўзбекистонда бизнесни бошлаш соддалаштирилди — президент фармони
10:00 17.11.2025 (янгиланди: 10:10 17.11.2025)
Янги фармонга мувофиқ, Ўзбекистонда бизнесни рўйхатдан ўтказиш ва унга оид давлат хизматлари бир тизимга бирлаштирилиб, жараён сезиларли даражада соддалаштирилди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда энди фуқаролар бизнесни бошлашида электрон рақамли имзо калитини бериш, банк ҳисобварақларини очишга ариза топшириш ҳамда уларни фаоллаштириш каби давлат хизматлари комплекс тарзда кўрсатилади.
Бизнес очиш бўйича ушбу ва бошқа тартиб-таомилларни соддалаштириш президент имзолаган “Бизнес юритишни ҳамда лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини соддалаштиришга доир навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонда белгиланган
Фармонни қабул қилишдан асосий мақсад этиб тадбиркорларнинг маъмурий харажатларини 90 млрд сўмгача қисқартириш, давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик жараёнларида 15 кунгача вақтини тежаш белгиланди.
Фармонга кўра, шунингдек, 2026 йил 1 январдан “Бизнесни 15 дақиқада бошлаш” тамойили асосида тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказишда бир вақтнинг ўзида қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
айрим фаолият турлари бўйича лицензия, рухсатнома олишга ариза ёки хабарнома юбориш;
кўчмас мулк ижара шартномасини расмийлаштириш;
ҚҚС тўловчиси гувоҳномасини олиш;
онлайн назорат-касса машиналарини онлайн равишда харид қилиш ва уларни солиқ органларида рўйхатдан ўтказиш;
юридик шахс раҳбарини тайинлаш ва уни “Ягона миллий меҳнат тизими” идоралараро дастурий-аппарат комплексида ҳисобга қўйиш.