Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251117/ukraine-armiya-ruhiyat-pasayish-53534753.html
Telegraph: Украина армияси руҳияти Киевдаги коррупция фонида пасайди
Telegraph: Украина армияси руҳияти Киевдаги коррупция фонида пасайди
Sputnik Ўзбекистон
"Telegraph"нинг хабар беришича, фронтдаги муваффақиятсизликлар, Киевдаги коррупция жанжали ва армиядан қочиш ҳолатлари Украина Қуролли кучларининг руҳиятини махсус ҳарбий операция бошланганидан бери энг паст даражага туширган.
2025-11-17T13:15+0500
2025-11-17T13:15+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
владимир зеленский
коррупция
энергетика
ғарб
электр энергияси
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1d/45895078_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6148fca6accfe11c4b588f1649715d09.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучларининг руҳияти фронтдаги муваффақиятсизликлар ва Киевдаги коррупция можароси фонида махсус ҳарбий операция бошланганидан бери энг паст даражага тушиб кетди. Бу ҳақда РИА Новости Британиянинг "The Telegraph" нашрига таянган ҳолда хабар берди.Ноябр ойи бошида "Politico" Украина мухолифати Зеленскийни самарасиз энергетика сиёсати орқали мамлакат хавфсизлигига путур етказишда айбламоқчи эканини хабар қилган. Страна.ua нашри эса мухолифат сиёсатчилари коррупцияга қарши кураш ва армия билан боғлиқ муаммолардан фойдаланиб, Зеленский позициясини заифлаштиришга уринаётганини ёзган.Украина Миллий коррупцияга қарши бюроси (NABU) 10 ноябрь куни энергетика соҳасида кенг кўламли махсус операция ўтказилаётганини маълум қилди. Рада депутати Ярослав Железнякнинг айтишича, бюро собиқ энергетика вазири ва ҳозирги адлия вазири Герман Галушенко ҳамда "Энергоатом"да тинтов текширувлари ўтказмоқда.Кейинроқ NABU энергетика соҳасидаги коррупция ишига оид аудиоёзувлардан парчаларни эълон қилди. Уларда "Тенор", "Рокет" ва "Карлсон" деб аталган шахслар тилга олинган. Железнякнинг маълумотига кўра, "Карлсон" — Миндич, "Тенор" — "Энергоатом" вакили Дмитрий Басов, "Рокет" эса собиқ энергетика вазири Галушенконинг маслаҳатчиси Игор Миронюкдир.
https://sputniknews.uz/20251115/ukraina-askarlari-xarkov-ommaviy-taslim-53506330.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1d/45895078_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_737b95af2c546d987eed761cb8952b64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
telegraph, украина армияси, руҳият пасайиши, киевдаги коррупция, nabu, энергетика можароси, зеленский танқиди, украина фронти, ғарб ёрдами, армиядаги муаммолар, украинада эмиграция, коррупция жанжали, украина хавфсизлиги, украина сиёсий инқирози
telegraph, украина армияси, руҳият пасайиши, киевдаги коррупция, nabu, энергетика можароси, зеленский танқиди, украина фронти, ғарб ёрдами, армиядаги муаммолар, украинада эмиграция, коррупция жанжали, украина хавфсизлиги, украина сиёсий инқирози

Telegraph: Украина армияси руҳияти Киевдаги коррупция фонида пасайди

13:15 17.11.2025
© РИА НовостиПленный солдат ВСУ.
Пленный солдат ВСУ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Нашрнинг ёзишича, фронтдаги муваффақиятсизликлар ва Киевдаги коррупция можароси Украина армиясида руҳий ҳолатнинг сезиларли пасайишига олиб келган.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучларининг руҳияти фронтдаги муваффақиятсизликлар ва Киевдаги коррупция можароси фонида махсус ҳарбий операция бошланганидан бери энг паст даражага тушиб кетди. Бу ҳақда РИА Новости Британиянинг "The Telegraph" нашрига таянган ҳолда хабар берди.
"Ғарбнинг нобарқарор ёрдами, электр энергиясидаги коррупция билан боғлиқ шов-шувли жанжал ва армияга хизмат қилишдан қочиб кетаётган украиналик эркакларнинг оммавий эмиграцияси билан биргаликда, босқиннинг дастлабки кунларидан бери руҳий ҳолат энг паст даражада эканлиги кўриниб турибди", — дейилади материалда.
Ноябр ойи бошида "Politico" Украина мухолифати Зеленскийни самарасиз энергетика сиёсати орқали мамлакат хавфсизлигига путур етказишда айбламоқчи эканини хабар қилган. Страна.ua нашри эса мухолифат сиёсатчилари коррупцияга қарши кураш ва армия билан боғлиқ муаммолардан фойдаланиб, Зеленский позициясини заифлаштиришга уринаётганини ёзган.
Украина Миллий коррупцияга қарши бюроси (NABU) 10 ноябрь куни энергетика соҳасида кенг кўламли махсус операция ўтказилаётганини маълум қилди. Рада депутати Ярослав Железнякнинг айтишича, бюро собиқ энергетика вазири ва ҳозирги адлия вазири Герман Галушенко ҳамда "Энергоатом"да тинтов текширувлари ўтказмоқда.
"Украинская правда" нашри манбасига кўра, NABU ходимлари тадбиркор ва Зеленскийнинг яқин таниши саналган, Украинадан чиқиб кетишга улгурган Тимур Миндичнинг уйида ҳам тинтув ўтказишга келган.
Кейинроқ NABU энергетика соҳасидаги коррупция ишига оид аудиоёзувлардан парчаларни эълон қилди. Уларда "Тенор", "Рокет" ва "Карлсон" деб аталган шахслар тилга олинган. Железнякнинг маълумотига кўра, "Карлсон" — Миндич, "Тенор" — "Энергоатом" вакили Дмитрий Басов, "Рокет" эса собиқ энергетика вазири Галушенконинг маслаҳатчиси Игор Миронюкдир.
Ситуация в Луганской народной республике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
15 Ноябр, 18:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0