Россия компаниялари билан ўзбекистонликларни ишга жойлаштириш муҳокама қилинди
“Евракор” АЖ ва “Прованс” МЧЖ раҳбарлари билан ўзбекистонлик фуқароларни ташкиллаштирилган тартибда ишга жойлаштириш, иш ва яшаш шароитлари, патент ва ҳужжатлаштириш жараёнлари бўйича учрашувлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Россиядаги йирик иш берувчилар – “Евракор” АЖ ва “Прованс” МЧЖ раҳбарияти билан ўзбекистонлик фуқароларни ташкиллаштирилган тартибда ишга жойлаштириш юзасидан учрашув ўтказилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Учрашувни Ўзбекистоннинг Екатеринбург шаҳридаги Бош консулхонаси ҳамда ушбу шаҳардаги Миграция агентлиги ваколатхонаси ташкил этди.Россияда нефть-газ, электр энергияси, саноат ва қурилиш бўйича 90 тадан ортиқ лойиҳаларни амалга ошириб келаётган “Евракор” АЖ вакили Ольга Севец билан учрашувда компаниядаги иш жараёнлари, яратилган қулайликлар, ойлик маошлар, хорижий фуқаролар жалб қилинган тақдирда улар учун яшаш шароитлари ҳамда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун талаб қилинадиган ҳужжатлар тўплами ҳақида фикр алмашилди.Шунингдек, Тюмень шаҳрида салат ва руккола қайта ишлаб чиқарадиган “Прованс” МЧЖ директори Татьяна Овсянкина билан учрашув бўлиб ўтди. Суҳбатда бўш иш ўринлари, яшаш ва меҳнат шароитлари, ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнидаги мавжуд муаммо ва камчиликлар, ҳамда бошқа ҳамкорлик алоқалари хусусида фикр алмашиб, икки томонлама бажарилиши лозим бўлган ишлар юзасидан келишувларга эришди.
ўзбекистон, россия, евракор, прованс, ишга жойлаштириш, меҳнат миграцияси, ўзбекистон бош консулхонаси, миграция агентлиги, иш шароитлари, маош, патент, ҳужжатлар расмийлаштириш, екатеринбург, иш берувчи, ўзбекистонлик ишчилар, мигрантлар
17:15 17.11.2025 (янгиланди: 17:18 17.11.2025)
Россиядаги “Евракор” ва “Прованс” компаниялари билан ўзбекистонлик фуқароларни ишга жойлаштириш ва ишчилар учун яратилган шарт-шароитларни муҳокама қилиш бўйича учрашув ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Россиядаги йирик иш берувчилар – “Евракор” АЖ ва “Прованс” МЧЖ раҳбарияти билан ўзбекистонлик фуқароларни ташкиллаштирилган тартибда ишга жойлаштириш юзасидан учрашув ўтказилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Учрашувни Ўзбекистоннинг Екатеринбург шаҳридаги Бош консулхонаси ҳамда ушбу шаҳардаги Миграция агентлиги ваколатхонаси ташкил этди.
Россияда нефть-газ, электр энергияси, саноат ва қурилиш бўйича 90 тадан ортиқ лойиҳаларни амалга ошириб келаётган “Евракор” АЖ вакили Ольга Севец билан учрашувда компаниядаги иш жараёнлари, яратилган қулайликлар, ойлик маошлар, хорижий фуқаролар жалб қилинган тақдирда улар учун яшаш шароитлари ҳамда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун талаб қилинадиган ҳужжатлар тўплами ҳақида фикр алмашилди.
Шунингдек, Тюмень шаҳрида салат ва руккола қайта ишлаб чиқарадиган “Прованс” МЧЖ директори Татьяна Овсянкина билан учрашув бўлиб ўтди. Суҳбатда бўш иш ўринлари, яшаш ва меҳнат шароитлари, ҳужжатларни расмийлаштириш жараёнидаги мавжуд муаммо ва камчиликлар, ҳамда бошқа ҳамкорлик алоқалари хусусида фикр алмашиб, икки томонлама бажарилиши лозим бўлган ишлар юзасидан келишувларга эришди.