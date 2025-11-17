https://sputniknews.uz/20251117/russia-aktivlar-musodara-eu-xavf-53532096.html
Россия активларини мусодара қилиш ЕИдан инвесторларни қочириши мумкин — Euroclear
Россия активларини мусодара қилиш ЕИдан инвесторларни қочириши мумкин — Euroclear
Sputnik Ўзбекистон
Euroclear раҳбари Россия активларини мусодара қилиш глобал, хусусан Хитой ва Араб сармоядорларида хавотир уйғотаётганини айтди. Бундай қадам Еврозонага капитал киришини камайтиб, ЕИ молия лойиҳаларига салбий таъсир кўрсатади
2025-11-17T11:56+0500
2025-11-17T11:56+0500
2025-11-17T12:03+0500
европа иттифоқи
дунё янгиликлари
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/01/16094136_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_4b43bd5e8cc6933e29ff83492930d481.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Еврокомиссиянинг Россия суверен активларини эҳтимолий мусодара қилиш режалари глобал инвесторлар орасида жиддий хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда РИА Новости "Euroclear" бош директори Валери Урбаннинг "Le Monde" нашрига берган интервьюсига таянгна ҳолда хабар берди.Урбаннинг сўзларига кўра, Хитой ва араб мамлакатларининг йирик сармоядорлари бу вазият уларда очиқча хавотир уйғотганини билдирган. У таъкидлаганидек, бундай қадам Европа молия тизимига ишончни пасайтиб, ЕИ банклари ва молиявий муассасаларида маблағ сақлашга қизиқувчи инвесторлар сонини камайтириши мумкин.Унинг таъкидлашича, "Euroclear" бундай қарор устидан ЕИни халқаро судга бериши мумкин"Euroclear" ҳисобларида ҳозир 193 миллиард евро Россия активлари сақланади, шундан 180 миллиард евро — Россия Марказий банкига тегишли. Компания умумий ҳисобда 42,5 триллион евро активларни бошқаради — бу Франция ЯИМдан 14 баравар кўп.Урбаннинг айтишича, активларни мусодара қилиш бошқа инвесторлар учун хавфли прецедент яратиб, халқаро ҳуқуқни бузиши ва Россиянинг халқаро судда даъво қила олиши мумкин. Россия ТИВ бундай ҳаракатларни “ўғрилик” деб атаган ва Москвада жавоб чоралари борлиги таъкидланган.G7 ва ЕИ Россиянинг тахминан 300 миллиард доллар активларини музлатиб қўйган. 2025 йил январ–сентябрь ойларида ЕИ ушбу музлатилган активлардан олинган 14 миллиард еврони Украинага йўналтирган.
https://sputniknews.uz/20251109/lavrov-ukraine-crimea-russia-eu-aktivlar-53338987.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/01/16094136_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_bd6e8441060c168dfa0f53870efad9b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
euroclear, валери урбан, россия активлари, конфискация, мусодара, инвесторлар хавотири, хитой инвесторлари, араб давлатлари, еврокомиссия, еврозона, капитал оқими, еи бюджети, франция яим, халқаро ҳуқуқ, халқаро суд, россия тив, ўғрилик, g7, музлатилган активлар, украинага ёрдам, le monde
euroclear, валери урбан, россия активлари, конфискация, мусодара, инвесторлар хавотири, хитой инвесторлари, араб давлатлари, еврокомиссия, еврозона, капитал оқими, еи бюджети, франция яим, халқаро ҳуқуқ, халқаро суд, россия тив, ўғрилик, g7, музлатилган активлар, украинага ёрдам, le monde
Россия активларини мусодара қилиш ЕИдан инвесторларни қочириши мумкин — Euroclear
11:56 17.11.2025 (янгиланди: 12:03 17.11.2025)
"Euroclear" раҳбарининг айтишича, Россия активларини мусодара қилиш Европага инвесторлар ишончини пасайтиб, капитал киришини камайтиши ҳамда ЕИ бюджети учун қийинчиликлар яратиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Еврокомиссиянинг Россия суверен активларини эҳтимолий мусодара қилиш режалари глобал инвесторлар орасида жиддий хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда РИА Новости "Euroclear" бош директори Валери Урбаннинг "Le Monde" нашрига берган интервьюсига таянгна ҳолда хабар берди
.
Урбаннинг сўзларига кўра, Хитой ва араб мамлакатларининг йирик сармоядорлари бу вазият уларда очиқча хавотир уйғотганини билдирган. У таъкидлаганидек, бундай қадам Европа молия тизимига ишончни пасайтиб, ЕИ банклари ва молиявий муассасаларида маблағ сақлашга қизиқувчи инвесторлар сонини камайтириши мумкин.
Унинг таъкидлашича, "Euroclear" бундай қарор устидан ЕИни халқаро судга бериши мумкин
“Глобал инвесторлар еврозонага камроқ маблағ йўналтиради. Бу Европа мудофаа, "яшил ўтиш" ва рақамли трансформация лойиҳаларини молиялаштиришга таъсир қилади”, — деди "Euroclear" раҳбари.
"Euroclear" ҳисобларида ҳозир 193 миллиард евро Россия активлари сақланади, шундан 180 миллиард евро — Россия Марказий банкига тегишли. Компания умумий ҳисобда 42,5 триллион евро активларни бошқаради — бу Франция ЯИМдан 14 баравар кўп.
Урбаннинг айтишича, активларни мусодара қилиш бошқа инвесторлар учун хавфли прецедент яратиб, халқаро ҳуқуқни бузиши ва Россиянинг халқаро судда даъво қила олиши мумкин.
Россия ТИВ бундай ҳаракатларни “ўғрилик” деб атаган ва Москвада жавоб чоралари борлиги таъкидланган.
G7 ва ЕИ Россиянинг тахминан 300 миллиард доллар активларини музлатиб қўйган. 2025 йил январ–сентябрь ойларида ЕИ ушбу музлатилган активлардан олинган 14 миллиард еврони Украинага йўналтирган.