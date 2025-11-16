Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251116/eaua-strategiya-yonalishlar-53523689.html
ЕОИИ 2026–2027 макроиқтисодий стратегияси тасдиқланди — қайси йўналишлар устувор бўлди?
ЕОИИ 2026–2027 макроиқтисодий стратегияси тасдиқланди — қайси йўналишлар устувор бўлди?
ЕИК Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатларининг 2026–2027 йиллар макроиқтисодий сиёсат йўналишларини маъқуллади. Инвестиция, реал сектор, транзит ва экспорт устуворликка қўйилди.
ўзбекистон ва еоии
еоии
иқтисод
яим
инвестиция
экспорт
нарх-наво
ҳамкорлик
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг 2026–2027 йилларга мўлжалланган макроиқтисодий сиёсатининг асосий йўналишлари лойиҳаси маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати маълум қилди.Лойиҳада қуйидаги устувор йўналишлар назарда тутилган:
https://sputniknews.uz/20251115/ozbekiston-eoiining-eng-faol-kuzatuvchisi-53507512.html
Янгиликлар
еоии, еик, евроосиё иқтисодий иттифоқи, макроиқтисодий сиёсат, 2026–2027, инвестиция, миллий валюта, реал сектор, агросаноат, транспорт инфратузилмаси, транзит салоҳияти, ички бозор, экспорт.
18:15 16.11.2025
Oбуна бўлиш
ЕОИИнинг янги макроиқтисодий стратегияси 2026–2027 йилларда инвестицияларни ошириш, реал секторни ривожлантириш ва экспорт имкониятларини кенгайтиришни кўзда тутади
Қайд етилишича, белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши ўрта муддатли истиқболда аъзо мамлакатлар ялпи ички маҳсулоти ўсишини жаҳон иқтисодиёти ўсиш суръатларидан паст бўлмаган даражага олиб чиқиш учун зарур шароит яратиши кутилмоқда.
Қайд этилишича, белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши ўрта муддатли истиқболда аъзо мамлакатлар ялпи ички маҳсулоти ўсишини жаҳон иқтисодиёти ўсиш суръатларидан паст бўлмаган даражага олиб чиқиш учун зарур шароит яратиши кутилмоқда.
Лойиҳада қуйидаги устувор йўналишлар назарда тутилган:
қулай макроиқтисодий муҳитни шакллантириш, инвестицияларнинг ўсиши учун шарт-шароитлар яратиш, нархлар барқарорлигини таъминлаш, ўзаро ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланиш улушини кўпайтириш;
иқтисодиётнинг реал секторида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, Иттифоқнинг технологик ва инновацион салоҳиятини кенгайтириш, агросаноат мажмуидаги лойиҳаларни амалга оширишда молиявий кўмак механизмларини ривожлантириш, шунингдек транспорт инфратузилмаси ва транзит салоҳиятини кучайтириш;
Иттифоқ ички бозорининг барқарор ишлашини таъминлаш, техник тўсиқларни камайтириш ва ЕОИИ давлатларининг экспорт имкониятларини кенгайтириш.
ЕОИИ ва Ўзбекистон: божхона ҳамкорлигини ривожлантиришда янги қадамлар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2025
Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор - ЕОИИ божхона вазири
Кеча, 19:30
