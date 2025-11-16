https://sputniknews.uz/20251116/eaua-strategiya-yonalishlar-53523689.html
ЕОИИ 2026–2027 макроиқтисодий стратегияси тасдиқланди — қайси йўналишлар устувор бўлди?
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатларининг 2026–2027 йиллар макроиқтисодий сиёсат йўналишларини маъқуллади. Инвестиция, реал сектор, транзит ва экспорт устуворликка қўйилди.
2025-11-16T18:15+0500
2025-11-16T18:15+0500
2025-11-16T18:15+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
иқтисод
яим
инвестиция
экспорт
нарх-наво
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг 2026–2027 йилларга мўлжалланган макроиқтисодий сиёсатининг асосий йўналишлари лойиҳаси маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20251115/ozbekiston-eoiining-eng-faol-kuzatuvchisi-53507512.html
Янгиликлар
uz_UZ
еоии, еик, евроосиё иқтисодий иттифоқи, макроиқтисодий сиёсат, 2026–2027, инвестиция, миллий валюта, реал сектор, агросаноат, транспорт инфратузилмаси, транзит салоҳияти, ички бозор, экспорт.
ЕОИИнинг янги макроиқтисодий стратегияси 2026–2027 йилларда инвестицияларни ошириш, реал секторни ривожлантириш ва экспорт имкониятларини кенгайтиришни кўзда тутади
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатларининг 2026–2027 йилларга мўлжалланган макроиқтисодий сиёсатининг асосий йўналишлари лойиҳаси маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати маълум қилди.
.
Қайд этилишича, белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши ўрта муддатли истиқболда аъзо мамлакатлар ялпи ички маҳсулоти ўсишини жаҳон иқтисодиёти ўсиш суръатларидан паст бўлмаган даражага олиб чиқиш учун зарур шароит яратиши кутилмоқда.
Лойиҳада қуйидаги устувор йўналишлар назарда тутилган:
қулай макроиқтисодий муҳитни шакллантириш, инвестицияларнинг ўсиши учун шарт-шароитлар яратиш, нархлар барқарорлигини таъминлаш, ўзаро ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланиш улушини кўпайтириш;
иқтисодиётнинг реал секторида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, Иттифоқнинг технологик ва инновацион салоҳиятини кенгайтириш, агросаноат мажмуидаги лойиҳаларни амалга оширишда молиявий кўмак механизмларини ривожлантириш, шунингдек транспорт инфратузилмаси ва транзит салоҳиятини кучайтириш;
Иттифоқ ички бозорининг барқарор ишлашини таъминлаш, техник тўсиқларни камайтириш ва ЕОИИ давлатларининг экспорт имкониятларини кенгайтириш.