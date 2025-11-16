https://sputniknews.uz/20251116/central-asia-uchrashuv-hujjatlar-bayonot-53519560.html
МО Маслаҳат учрашуви: муҳим ҳужжатлар ва Қўшма баёнот қабул қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида Қўшма баёнот ва хавфсизликка оид муҳим ҳужжатлар қабул қилинди.
2025-11-16T14:40+0500
2025-11-16T14:40+0500
2025-11-16T14:40+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53518775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19910016d6173c89495ce6f9126d35ed.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг еттинчи Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар томонидан Қўшма баёнот ҳамда бир қатор муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.Жумладан, қуйидаги ҳужжатлар тасдиқланди:– Қирғиз Республикасининг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг муваққат аъзолигига номзоди юзасидан БМТга аъзо давлатларга мурожаат;– Озарбайжон Республикасининг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувида тўла ҳуқуқли аъзо сифатида иштирок этиши тўғрисидаги қарор;– Марказий Осиёда минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик концепцияси;– Марказий Осиё хавфсизлигига хатарлар каталоги ва уларнинг олдини олиш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режаси.
МО Маслаҳат учрашуви: муҳим ҳужжатлар ва Қўшма баёнот қабул қилинди
Учрашувда БМТ Хавфизлик Кенгашига номзодни қўллаб-қувватлаш, хавфсизликка оид ҳужжатлар ва Озарбайжоннинг тўла ҳуқуқли иштироки бўйича қарор қабул қилинди
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг еттинчи Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар томонидан Қўшма баёнот ҳамда бир қатор муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди
.
Жумладан, қуйидаги ҳужжатлар тасдиқланди:
– Қирғиз Республикасининг 2027–2028 йилларда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг муваққат аъзолигига номзоди юзасидан БМТга аъзо давлатларга мурожаат;
– Озарбайжон Республикасининг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувида тўла ҳуқуқли аъзо сифатида иштирок этиши тўғрисидаги қарор;
– Марказий Осиёда минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик концепцияси;
– Марказий Осиё хавфсизлигига хатарлар каталоги ва уларнинг олдини олиш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режаси.