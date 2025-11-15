https://sputniknews.uz/20251115/rossiya-qozogiston-va-ozbekiston-gaz-tranziti-53501545.html
Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон газ транзити ҳажмини оширади — Тоқаев
Бугунги кунда "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бермоқда. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма газ лойиҳаси муваффақиятли амалга оширилмоқда ва газ транзитини ҳажмини кенгайтириш режалаштирилган, деди Қосим-Жомарт Токаев Тошкентда матбуот анжуманида.
"Россия-Қозоғистон-Ўзбекистон газ лойиҳаси муваффақиятли натижаларни кўрсатмоқда. Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар орқали биз газ транзити ҳажмини ошириш ниятидамиз. Бундан ташқари, нефть ва ядро саноатида ҳамкорликни кенгайтириш учун яхши истиқболлар мавжуд", - деди Қозоғистон президенти.
Маълумот учун, 2023 йил июнь ойида Ўзбекистон Газпром билан газ сотиб олиш шартномасини имзолади, етказиб бериш ўша йилнинг октябрь ойида бошланади. 2025 йилнинг 16 октябрь куни Россия ҳукумати "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бериш бўйича шартномасини амалга оширишда давом этаётганини эълон қилди.
Тоқаевнинг 11-12 ноябрь кунлари Россияга бўлиб ўтган давлат ташрифи давомида ҳам Қозоғистон шимолига газ етказиб бериш ҳамда Қозоғистон ҳудуди орқали газ ишончли транзитини таъминлаш ўта муҳғим аҳамиятга эга экани қайд этилган эди.