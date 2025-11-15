Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251115/rossiya-qozogiston-va-ozbekiston-gaz-tranziti-53501545.html
Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон газ транзити ҳажмини оширади — Тоқаев
Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон газ транзити ҳажмини оширади — Тоқаев
Sputnik Ўзбекистон
Бугунги кунда "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бермоқда. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-15T14:58+0500
2025-11-15T15:03+0500
қозоғистон
ўзбекистон
қасим-жомарт тоқаев
шавкат мирзиёев
россия
газ
газ қувури
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53501702_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_4b7d300e232efacb20f4badcf1f7459f.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма газ лойиҳаси муваффақиятли амалга оширилмоқда ва газ транзитини ҳажмини кенгайтириш режалаштирилган, деди Қосим-Жомарт Токаев Тошкентда матбуот анжуманида.Маълумот учун, 2023 йил июнь ойида Ўзбекистон Газпром билан газ сотиб олиш шартномасини имзолади, етказиб бериш ўша йилнинг октябрь ойида бошланади. 2025 йилнинг 16 октябрь куни Россия ҳукумати "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бериш бўйича шартномасини амалга оширишда давом этаётганини эълон қилди. Тоқаевнинг 11-12 ноябрь кунлари Россияга бўлиб ўтган давлат ташрифи давомида ҳам Қозоғистон шимолига газ етказиб бериш ҳамда Қозоғистон ҳудуди орқали газ ишончли транзитини таъминлаш ўта муҳғим аҳамиятга эга экани қайд этилган эди.
https://sputniknews.uz/20251115/qozogiston-bilan-salmoqli-kelishuvlar-imzolandi-53499846.html
қозоғистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53501702_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d5dd4c5f045a5c25a5f0c42a685b1eec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон, ўзбекистон, қасим-жомарт тоқаев, шавкат мирзиёев, россия, газ, газ қувури
қозоғистон, ўзбекистон, қасим-жомарт тоқаев, шавкат мирзиёев, россия, газ, газ қувури

Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон газ транзити ҳажмини оширади — Тоқаев

14:58 15.11.2025 (янгиланди: 15:03 15.11.2025)
© Пресс-служба президента КазахстанаКасим Жомарт Токаев
Касим Жомарт Токаев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2025
© Пресс-служба президента Казахстана
Oбуна бўлиш
Бугунги кунда "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бермоқда.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия, Қозоғистон ва Ўзбекистон қўшма газ лойиҳаси муваффақиятли амалга оширилмоқда ва газ транзитини ҳажмини кенгайтириш режалаштирилган, деди Қосим-Жомарт Токаев Тошкентда матбуот анжуманида.
"Россия-Қозоғистон-Ўзбекистон газ лойиҳаси муваффақиятли натижаларни кўрсатмоқда. Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар орқали биз газ транзити ҳажмини ошириш ниятидамиз. Бундан ташқари, нефть ва ядро саноатида ҳамкорликни кенгайтириш учун яхши истиқболлар мавжуд", - деди Қозоғистон президенти.
Маълумот учун, 2023 йил июнь ойида Ўзбекистон Газпром билан газ сотиб олиш шартномасини имзолади, етказиб бериш ўша йилнинг октябрь ойида бошланади. 2025 йилнинг 16 октябрь куни Россия ҳукумати "Газпром" Ўзбекистонга йилига 7,7 миллиард куб метр табиий газ етказиб бериш бўйича шартномасини амалга оширишда давом этаётганини эълон қилди.
Тоқаевнинг 11-12 ноябрь кунлари Россияга бўлиб ўтган давлат ташрифи давомида ҳам Қозоғистон шимолига газ етказиб бериш ҳамда Қозоғистон ҳудуди орқали газ ишончли транзитини таъминлаш ўта муҳғим аҳамиятга эга экани қайд этилган эди.
Казахстан и Узбекистан подписали солидный пакет документов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2025
Қозоғистон билан салмоқли келишувлар тўплами имзоланди
13:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0