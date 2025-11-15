Ўзбекистон
Қозоғистон билан салмоқли келишувлар тўплами имзоланди
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Кўк сарой қароргоҳида бўлиб ўтган музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев ва Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма баёнот имзоладилар. Шунингдек... 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Кўк сарой қароргоҳида бўлиб ўтган музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев ва Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма баёнот имзоладилар. Шунингдек Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг турли тузилмалари орасида салмоқли келишувлар тўплами имзоланди. Жумладан: Ундан ташқари, давлат раҳбарлари Олий Давлатлараро кенгашнинг геология, нодир ер металларини қазиб олиш, трансчегаравий дарёлар оқимини прогноз қилиш бўйича икки томонлама ишчи гуруҳларни тузиш ҳамда Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлари раҳбарларининг кенгашини тузиш тўғрисидаги қарорларни қабул қилдилар.
13:41 15.11.2025
Oбуна бўлиш
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Кўк сарой қароргоҳида бўлиб ўтган музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев ва Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма баёнот имзоладилар.

Шунингдек Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг турли тузилмалари орасида салмоқли келишувлар тўплами имзоланди. Жумладан:
Трансчегаравий сув объектларини биргаликда бошқариш ва улардан оқилона фойдаланиш тўғрисидаги битим;
Божхона хизмати ваколатхоналарини очиш тўғрисидаги битим;
Чегараолди ҳудудларда ерусти радио хизматлари томонидан фуқаролик мақсадларида фойдаланиладиган радиочастоталарни ўзлаштиришни мувофиқлаштириш тўғрисидаги битим;
Қўшма ҳарбий ўқувларни ўтказиш тўғрисидаги битим;
Қўшма инвестиция платформасини яратиш тўғрисидаги ҳадли битим;
2026-2027 йилларга мўлжалланган туризм соҳасида ҳамкорлик бўйича қўшма ҳаракатлар режаси;
Адлия вазирликлари ўртасида 2025-2026 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;
Тоғ-кон саноатида ҳамкорликни ривожлантириш тўғрисидаги меморандум;
Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги ва “Ассамблея жастары” жамоат бирлашмаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
Соғлиқни сақлаш вазирликлари ўртасида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш соҳасида ўзаро англашув меморандуми;
Тиббий суғурта жамғармалари ўртасида ўзаро англашув меморандуми;
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Остона шаҳар ҳокимлиги ўртасида ҳамкорлик битими;
“Ўзбекнефтгаз” ва “Казмунайгаз” акциядорлик жамиятлари ўртасида ҳамкорлик битими.
Ундан ташқари, давлат раҳбарлари Олий Давлатлараро кенгашнинг геология, нодир ер металларини қазиб олиш, трансчегаравий дарёлар оқимини прогноз қилиш бўйича икки томонлама ишчи гуруҳларни тузиш ҳамда Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлари раҳбарларининг кенгашини тузиш тўғрисидаги қарорларни қабул қилдилар.
