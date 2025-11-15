Ўзбекистон ва Қозоғистон президентларининг тор доирадаги учрашуви бўлиб ўтди
11:10 15.11.2025 (янгиланди: 12:05 15.11.2025)
Официальные мероприятия государственного визита президента Казахстана начались в резиденции "Куксарой"
© telegram sputnikuzbekistan/
Ўзбекистон - Қозоғистон ҳудудлари раҳбарларининг биринчи Кенгаши 2026 йилда Қозоғистонда бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ўртасида тор доирадаги музокаралар бўлиб ўтди.
Учрашувда ушбу ташриф икки давлат стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари тарихида янги босқични бошлаб бериши таъкидланди.
Ташрифга тайёргарлик доирасида Тошкентда Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ва бизнес форуми, Қозоғистон тиббиёти кунлари, қозоқ фильмлари намойиши, Остона кунлари ва бир қатор маданий тадбирлар муваффақиятли ўтказилгани мамнуният билан қайд этилди.
Йилнинг ўтган даври мобайнида товар айирбошлаш 4 миллиард долларга етди. Ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва импорт ўрнини босиш орқали бу кўрсаткични 10 миллиард долларга етказиш мақсад қилинган. Юк ташиш ҳажми ўсиб бормоқда, шаҳарлар орасида ҳафтасига 40 дан ортиқ авиақатновлар амалга оширилмоқда.
Сўнгги йилларда 6,5 мингта қўшма корхона ташкил этилди ва устувор тармоқларда йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Саноат кооперациясини ривожлантириш учун 8 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги лойиҳалар портфели тайёрланди. Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун қўшма инвестиция платформасини ишга тушириш таклиф қилинди.
Музокаралар давомида энергетика, транспорт, кимё саноати, қишлоқ хўжалиги ва сув хўжалиги, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ахборот технологиялари ва бошқа муҳим соҳаларда ўзаро манфаатли шерикликни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон - Қозоғистон ҳудудлари раҳбарларининг биринчи Кенгашини 2026 йилда Қозоғистонда ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди.