Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251114/toqaev-tashrif-ozbekiston-53484797.html
Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди
Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Ташриф дастурига мувофиқ, олий даражадаги музокаралар ҳамда Ўзбекистон ва Қозоғистон етакчилари раислигида Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши ўтказилиши кўзда тутилган.Кун тартибидаги асосий мавзу – савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, маданий-гуманитар лойиҳалар каби устувор йўналишларда ҳамкорликни чуқурлаштириш.
2025-11-14T17:26+0500
2025-11-14T17:32+0500
сиёсат
қозоғистон
ўзбекистон
қасим-жомарт тоқаев
шавкат мирзиёев
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53483433_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ecf750b07f3f4d358e5c5cd1adea81f4.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қозоғистонлик ҳамкасби билан “Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида суҳбат ўтказди.Етакчилар Ўзбекистон – Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари юзасидан фикр алмашишди.Ташриф дастурига мувофиқ, эртага, 15 ноябрь куни, олий даражадаги музокаралар ҳамда Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтади.Кун тартибидаги асосий мавзу – савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, маданий-гуманитар лойиҳалар каби устувор йўналишларда ҳамкорликни чуқурлаштириш.Минтақавий ва глобал сиёсатнинг долзарб масалалари, кўп томонлама форматлар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.Халқаро саноат кооперацияси маркази ва қатор қўшма лойиҳаларни ишга тушириш, Ўзбекистон – Қозоғистон стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашга қаратилган ҳужжатлар тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20251111/putin-uzbekistan-kazakhstan-gaz-hamkorlik-53391739.html
қозоғистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53483433_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36f79471da85e085e0b0f98e1ed9efc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев давлат ташрифи ўзбекистон
қозоғистон президенти қасим-жомарт тоқаев давлат ташрифи ўзбекистон

Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди

17:26 14.11.2025 (янгиланди: 17:32 14.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаБеседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Тошкентда Ўзбекистон ва Қозоғистон етакчилари раислигида Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши ўтказилиши кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБеседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қозоғистонлик ҳамкасби билан “Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида суҳбат ўтказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаБеседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
Беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
© Пресс-служба президента Узбекистана
Етакчилар Ўзбекистон – Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари юзасидан фикр алмашишди.
Ташриф дастурига мувофиқ, эртага, 15 ноябрь куни, олий даражадаги музокаралар ҳамда Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтади.
Кун тартибидаги асосий мавзу – савдо, саноат кооперацияси, транспорт ва логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, маданий-гуманитар лойиҳалар каби устувор йўналишларда ҳамкорликни чуқурлаштириш.
Минтақавий ва глобал сиёсатнинг долзарб масалалари, кўп томонлама форматлар доирасидаги ҳамкорлик юзасидан фикр алмашилади.
Халқаро саноат кооперацияси маркази ва қатор қўшма лойиҳаларни ишга тушириш, Ўзбекистон – Қозоғистон стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашга қаратилган ҳужжатлар тўпламини имзолаш кўзда тутилган.
Газопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2025
Песков: Путин Ўзбекистон ва Қозоғистон билан газ соҳада ҳамкорликка катта аҳамият бермоқда
11 Ноябр, 17:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0