Ўзбекистонга Москва маҳсулотлари экспорти 12% га ошди
2025 йилнинг 9 ойида Москва компаниялари МДҲга экспортни 25% га, Ўзбекистонга етказиб беришни 12% га оширди. Энг юқори талаб озиқ-овқат, фармацевтика ва пардоз-андоз маҳсулотларига тўғри келди.
2025-11-13T17:05+0500
россия
ўзбекистон
мдҳ
сергей собянин
беларусь
қозоғистон
озиқ-овқат
дори
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53454617_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_dfd651c498343a996eb46f05c3ee9d21.jpg
Озиқ-овқат маҳсулотлари, дори воситалари ва пардоз-андоз маҳсулотларига талаб юқори бўлди. Хусусан, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойлари якунларига кўра, Москва корхоналари озиқ-овқат саноати маҳсулотларини етказиб беришни 22% га, фармацевтика ва пардоз-андоз саноати маҳсулотлари ҳажмини эса мос равишда 18 ва 34% га оширди.Москва компанияларига “Моспром” маркази ёрдам бермоқда. У хорижий бозорларга чиқишнинг ҳар бир босқичида тизимли ёрдамни тақдим этади.
ўзбекистон
беларусь
қозоғистон
москва экспорти, мдҳга экспорт, москва ўзбекистон савдо, москва компаниялар экспорт, моспром маркази, экспорт 2025, россия мдҳ савдо, москва қозоғистон экспорт, москва беларусь экспорт, озиқ-овқат экспорти москва, фармацевтика экспорти москва, пардоз-андоз маҳсулотлари экспорт, ташқи савдо москва, мдх, масква
Ўзбекистонга Москва маҳсулотлари экспорти 12% га ошди
2025 йилнинг 9 ойида Москва компаниялари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига экспортни 25%, Ўзбекистонга етказиб беришни эса 12% га оширди
“Москва компаниялари 2025 йилнинг 9 ойи давомида МДҲ мамлакатларига товар етказиб беришни 25% га кўпайтирди, Ўзбекистонга экспорт эса 12 % га ошди”, – деди Москва ҳукумати вазири, Москва инвестиция ва саноат сиёсати департаменти раҳбари Анатолий Гарбузов.
“Москва мэри Сергей Собяниннинг топшириғига биноан, хориж бозорларига чиқишни истаган корхоналарга кўрсатиладиган ёрдам чораларини мунтазам равишда такомиллаштирмоқдамиз. Шу туфайли 2025 йилнинг 9 ойи якунларига кўра пойтахт компанияларининг МДҲ мамлакатларига экспорт ҳажми 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 25% га ошди. Москвада ишлаб чиқарилган маҳсулотлар энг кўп Беларусь Республикаси, Қозоғистон ва Ўзбекистонга сотилди”, – деди Анатолий Гарбузов.
Озиқ-овқат маҳсулотлари, дори воситалари ва пардоз-андоз маҳсулотларига талаб юқори бўлди. Хусусан, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойлари якунларига кўра, Москва корхоналари озиқ-овқат саноати маҳсулотларини етказиб беришни 22% га, фармацевтика ва пардоз-андоз саноати маҳсулотлари ҳажмини эса мос равишда 18 ва 34% га оширди.
Москва компанияларига “Моспром” маркази ёрдам бермоқда. У хорижий бозорларга чиқишнинг ҳар бир босқичида тизимли ёрдамни тақдим этади.