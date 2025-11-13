https://sputniknews.uz/20251113/ukraine-qomondon-qurol-sotish-53443340.html
Украина қўмондонлари қурол-яроғ сотмоқда — ҳарбий асир
Асирга олинган украиналик ҳарбий Украина Қуролли кучлари қўмондонларини АҚШ–Изроил технологияли ҳарбий техника қисмларини ноқонуний сотишда айблади.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Украина Қуролли кучлари командирлари АҚШда ишлаб чиқарилган жанговор зирҳли машиналарнинг эҳтиёт қисмларини сотмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига 41-алоҳида механизациялашган бригаданинг асирга олинган украиналик аскари Иван Сидельник маълум қилди.Унга кўра, ноқонуний савдо кўлами жуда катта:Асирга олинган аскарнинг таъкидлашича, у MaxxPro зирҳли машинаси қисмларининг сотилишига полигонда ўқув машғулотлари пайтида ўз кўзи билан гувоҳ бўлган.
Асирга олинган ҳарбийнинг айтишича, командирлар АҚШ ва Исроил технологиялари асосида ишлаб чиқилган НАТО техникаси эҳтиёт қисмларини ноқонуний сотиш билан шуғулланган.
Украина Қуролли кучлари командирлари АҚШда ишлаб чиқарилган жанговор зирҳли машиналарнинг эҳтиёт қисмларини сотмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига 41-алоҳида механизациялашган бригаданинг асирга олинган украиналик аскари Иван Сидельник маълум қилди
Унга кўра, ноқонуний савдо кўлами жуда катта:
“Миллионлаб эмас, деярли миллиардлаб долларда ўғирлашади... MaxxPro келганда ҳам ундан пулемёт ёки пулемётчи олиб ташланган бўлади. Қаёққадир ҳайдашади — табиийки, сотишади”, — деди Сидельник берган интервьюсида.
Асирга олинган аскарнинг таъкидлашича, у MaxxPro зирҳли машинаси қисмларининг сотилишига полигонда ўқув машғулотлари пайтида ўз кўзи билан гувоҳ бўлган.