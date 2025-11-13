Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251113/ukraine-qomondon-qurol-sotish-53443340.html
Украина қўмондонлари қурол-яроғ сотмоқда — ҳарбий асир
Украина қўмондонлари қурол-яроғ сотмоқда — ҳарбий асир
Sputnik Ўзбекистон
Асирга олинган украиналик ҳарбий Украина Қуролли кучлари қўмондонларини АҚШ–Изроил технологияли ҳарбий техника қисмларини ноқонуний сотишда айблади.
2025-11-13T12:50+0500
2025-11-13T12:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
нато
украина
ақш
қуролли кучлар
қурол-яроғ
савдо
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442832_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_8946aa688ab7db29010421679e0a8864.jpg
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Украина Қуролли кучлари командирлари АҚШда ишлаб чиқарилган жанговор зирҳли машиналарнинг эҳтиёт қисмларини сотмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига 41-алоҳида механизациялашган бригаданинг асирга олинган украиналик аскари Иван Сидельник маълум қилди.Унга кўра, ноқонуний савдо кўлами жуда катта:Асирга олинган аскарнинг таъкидлашича, у MaxxPro зирҳли машинаси қисмларининг сотилишига полигонда ўқув машғулотлари пайтида ўз кўзи билан гувоҳ бўлган.
https://sputniknews.uz/20251112/ukraine-qoshinlar-usa-europe-yollanmalar-53405109.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442832_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_89e495a2a2ec3d553b346aa7a224466e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, қуролли кучлар, коррупция, ҳарбий техника, эҳтиёт қисмлар, нато техникаси, ақш, изроил, maxxpro, асир аскар, риa новости, ҳарбий қўмондонлик, ноқонуний савдо, фронт, 41-бригада, украина можароси
украина, қуролли кучлар, коррупция, ҳарбий техника, эҳтиёт қисмлар, нато техникаси, ақш, изроил, maxxpro, асир аскар, риa новости, ҳарбий қўмондонлик, ноқонуний савдо, фронт, 41-бригада, украина можароси

Украина қўмондонлари қурол-яроғ сотмоқда — ҳарбий асир

12:50 13.11.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Медиабанкка ўтишВыставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Асирга олинган ҳарбийнинг айтишича, командирлар АҚШ ва Исроил технологиялари асосида ишлаб чиқилган НАТО техникаси эҳтиёт қисмларини ноқонуний сотиш билан шуғулланган.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Украина Қуролли кучлари командирлари АҚШда ишлаб чиқарилган жанговор зирҳли машиналарнинг эҳтиёт қисмларини сотмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига 41-алоҳида механизациялашган бригаданинг асирга олинган украиналик аскари Иван Сидельник маълум қилди.
Унга кўра, ноқонуний савдо кўлами жуда катта:

“Миллионлаб эмас, деярли миллиардлаб долларда ўғирлашади... MaxxPro келганда ҳам ундан пулемёт ёки пулемётчи олиб ташланган бўлади. Қаёққадир ҳайдашади — табиийки, сотишади”, — деди Сидельник берган интервьюсида.

Асирга олинган аскарнинг таъкидлашича, у MaxxPro зирҳли машинаси қисмларининг сотилишига полигонда ўқув машғулотлари пайтида ўз кўзи билан гувоҳ бўлган.
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина қўшинларига АҚШ ва Европа ёлланмалари қўшилган — ОАВ
Кеча, 11:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0