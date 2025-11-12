https://sputniknews.uz/20251112/ukraine-qoshinlar-usa-europe-yollanmalar-53405109.html
Украина қўшинларига АҚШ ва Европа ёлланмалари қўшилган — ОАВ
РИА Новости хабар беришича, Мадагаскар, Буюк Британия, Франция ва АҚШдан бўлган ёлланма аскарлар Украинанинг бўлинмаси таркибида фаолият бошлаган. Улар орасида собиқ ҳарбийлар ва фуқаролик мутахассислари ҳам бор.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Мадагаскар, Буюк Британия, Франция ва АҚШдан бўлган ёлланма аскарлар Украинанинг “Флеш” учувчисиз тизимлар бўлинмасига қўшилган. Бу ҳақда РИА новости хабар берди.Октябрь ойи бошида РИА Новости Украин қўшинлари таркибида ёлланма аскарлар иштирокидаги дрон бўлинмаси ташкил этилгани аниқланган. Уларни ёллаш билан шуғулланувчи тузилма ўз ижтимоий тармоқларида Мадагаскар, Франция ва Буюк Британиядан бўлган дрон операторлари “Флеш” батальонида тайёргарликдан ўтаётгани ҳақида маълум қилган.Шунингдек, тузилма саҳифаларида америкалик ёлланувчи билан суҳбат ҳам жойлаштирилган бўлиб, у 2024 йил охиридан бери Украин қўшинларининг 25-ҳаво-десант бригадасида жанг қилганини ва кейинчалик 28-алоҳида механизациялашган "Қишки кампания рицарлари" бригадасининг “Флеш” бўлинмасига ўтганини айтган.РФ мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланма аскарлардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётгани, россиялик ҳарбийлар эса уларни бутун Украина бўйлаб йўқ қилишда давом этишини бир неча бор таъкидлаган.Пул учун урушга келганларнинг ўзлари кўплаб интервьюларда украиналик ҳарбийлар ўз ҳаракатларини яхши мувофиқлаштирмаётганини ва жангларда омон қолиш имконияти камлигини тан олишди, чунки можаронинг интенсивлигини улар ўрганиб қолган Афғонистон ва Яқин Шарқ билан таққослаб бўлмайди.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Мадагаскар, Буюк Британия, Франция ва АҚШдан бўлган ёлланма аскарлар Украинанинг “Флеш” учувчисиз тизимлар бўлинмасига қўшилган. Бу ҳақда РИА новости хабар берди
Октябрь ойи бошида РИА Новости Украин қўшинлари таркибида ёлланма аскарлар иштирокидаги дрон бўлинмаси ташкил этилгани аниқланган. Уларни ёллаш билан шуғулланувчи тузилма ўз ижтимоий тармоқларида Мадагаскар, Франция ва Буюк Британиядан бўлган дрон операторлари “Флеш” батальонида тайёргарликдан ўтаётгани ҳақида маълум қилган.
Нашр ушбу ёлланма аскарлар иштирок этган видеоёзувни ҳам келтирган. Унда Британия армиясида хизмат қилган ва ўт ўчирувчи бўлиб ишлаган шахслар суҳбати жой олган. Ёлловчи танлов мезони сифатида инглиз тилини билиш муҳимлигини, аммо ҳарбий тажриба талаб этилмаслигини таъкидлайди.
Шунингдек, тузилма саҳифаларида америкалик ёлланувчи билан суҳбат ҳам жойлаштирилган бўлиб, у 2024 йил охиридан бери Украин қўшинларининг 25-ҳаво-десант бригадасида жанг қилганини ва кейинчалик 28-алоҳида механизациялашган "Қишки кампания рицарлари" бригадасининг “Флеш” бўлинмасига ўтганини айтган.
РФ мудофаа вазирлиги Киев режими хорижлик ёлланма аскарлардан "тўп еми" сифатида фойдаланаётгани, россиялик ҳарбийлар эса уларни бутун Украина бўйлаб йўқ қилишда давом этишини бир неча бор таъкидлаган.
Пул учун урушга келганларнинг ўзлари кўплаб интервьюларда украиналик ҳарбийлар ўз ҳаракатларини яхши мувофиқлаштирмаётганини ва жангларда омон қолиш имконияти камлигини тан олишди, чунки можаронинг интенсивлигини улар ўрганиб қолган Афғонистон ва Яқин Шарқ билан таққослаб бўлмайди.