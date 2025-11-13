Ўзбекистон
Россия-Қозоғистон стратегик ҳамкорлик ва иттифоқчилик декларациясини имзолади —тафсилотлар
Россия-Қозоғистон стратегик ҳамкорлик ва иттифоқчилик декларациясини имзолади —тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Қозоғистон муносабатларни иттифоқчилик ва стратегик ҳамкорлик даражасига кўтариш ҳақида декларация имзолади. Ҳужжатда сиёсат, хавфсизлик, иқтисод ва МДҲ доирасидаги ҳамкорлик бўйича асосий йўналишлар белгилаб берилди.
2025-11-13
2025-11-13T17:45+0500
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия ва Қозоғистон президентлари Владимир Путин ва Қасим-Жомарт Тоқаев 12 ноябрь куни икки давлат муносабатларини ҳамма соҳаларни қамраб олган стратегик ҳамкорлик ва иттифоқчилик даражасига кўтариш ҳақида декларация имзолади.Сиёсий ва хавфсизлик соҳасида:Иқтисодий интеграция ва савдо:Рақамли технологиялар, экология ва инновациялар:Гуманитар соҳалар:
https://sputniknews.uz/20251023/uzbekistan-russia-hamkorlik-hujjatlar-52907604.html
17:45 13.11.2025
Путин ва Токаев декларацияни икки мамлакатнинг “абадий дўстлик ва ўзаро ҳурмат”га асосланган муносабатларини иттифоқчилик даражасига кўтарган тарихий қадам деб баҳолади
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия ва Қозоғистон президентлари Владимир Путин ва Қасим-Жомарт Тоқаев 12 ноябрь куни икки давлат муносабатларини ҳамма соҳаларни қамраб олган стратегик ҳамкорлик ва иттифоқчилик даражасига кўтариш ҳақида декларация имзолади.
Ҳужжат икки давлат ўртасида 1992, 1998 ва 2013 йилларда имзоланган дўстлик ва иттифоқчилик шартномаларига асосланади
Сиёсий ва хавфсизлик соҳасида:
Томонлар доимий сиёсий мулоқот, лидерлар даражасида яқин алоқалар ва ишончли диалогни давом эттиради.
Кўп қутбли адолатли тартибни қўллаб-қувватлаш, БМТ Уставига содиқ қолиш таъкидланди.
ОДКБнинг минтақавий барқарорликдаги роли алоҳида қайд этилди.
Биологик, киберхавфсизлик ва космик хавфсизлик бўйича ҳамкорлик кенгайтирилади.
Каспий денгизи бўйича 2018 йилги келишув принципларига содиқлик тасдиқланди.
Иқтисодий интеграция ва савдо:
Томонлар Евросиё иқтисодий иттифоқи доирасидаги интеграцияни чуқурлаштиради.
МДҲ асосий интеграцион майдон сифатида эътироф этилади ва ҳамдўстлик доирасидаги ҳамкорлик янада кенгайтирилади.
Транспорт-логистика йўлаклари — “Шимол–Жануб”, “Ғарбий Европа – Ғарбий Хитой” —ни ривожлантириш устувор йўналиш сифатида белгиланди.
Миллий валюталарда ҳисоб-китоблар улуши оширилади.
Энергетика, газ таъминоти, нефть транзити ва янги қувватлар қурилишида ҳамкорлик мустаҳкамланади.
Рақамли технологиялар, экология ва инновациялар:
Қозоғистондаги биринчи АЭС лойиҳасини амалга оширишда Россиянинг асосий иштирокчи сифатидаги мажбуриятлари тасдиқланди.
Рақамли технологиялар, сунъий интеллект, рақамли ҳужжат айирбошлаш соҳаларида ҳамкорлик кенгайтирилади.
Байконоурда космик дастурларни ривожлантириш бўйича узоқ муддатли ҳамкорлик давом этади.
Чегарадош ҳудудларда экологияни муҳофаза қилиш бўйича қўшма дастурлар амалга оширилади.
Гуманитар соҳалар:
Буюк ғалабанинг 80 йиллиги муносабати билан умумий тарихни ўрганиш ва ҳужжатлаштириш дастурлари йўлга қўйилади.
Рус тилини қўллаб-қувватлаш ва икки давлат ҳудудида рус-қағозоқ мактабларини очишга келишилди.
Омскда аль-Фаробий университети, Остонада МГИМО филиаллари фаолияти қўллаб-қувватланади.
Маданият, ёшлар сиёсати, спорт ва туризм соҳаларида йирик лойиҳалар амалга оширилади.
