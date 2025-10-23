Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251023/uzbekistan-russia-hamkorlik-hujjatlar-52907604.html
Ўзбекистон ва Россия 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзолади
Ўзбекистон ва Россия 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши иккинчи йиғилиши доирасида 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. Келишувлар савдо, саноат ва таълим соҳаларини қамраб олди.
2025-10-23T10:43+0500
2025-10-23T14:12+0500
савдо
инвестиция
таълим
москва вилояти
форум
битим
қишлоқ хўжалиги
маданият
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52921349_0:59:1196:732_1920x0_80_0_0_0219c1b1fbe04f8a92ba455350a402eb.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши доирасида икки мамлакат орасида 30 дан ортиқ ҳужжатлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, йиғилишда ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўзаро алоқалар ҳамда маданий-гуманитар шерикликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Айниқса, электрон савдони ривожлантириш, қўшма саноат корхоналари ташкил этиш, улгуржи-тақсимот марказларини яратиш, шунингдек, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш учун дуал таълим тизимини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20251022/russia-uzbekistan-50-milliard-loyiha-52897539.html
москва вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52921349_0:0:1196:897_1920x0_80_0_0_aa132d4f91095e6895cad2b72a7530ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, россия, ҳамкорлик, ҳудудлар кенгаши, савдо-иқтисодий алоқалар, саноат кооперацияси, гуманитар соҳалар, инвестициялар вазирлиги, имзоланган ҳужжатлар, дуал таълим, узбекистон
ўзбекистон, россия, ҳамкорлик, ҳудудлар кенгаши, савдо-иқтисодий алоқалар, саноат кооперацияси, гуманитар соҳалар, инвестициялар вазирлиги, имзоланган ҳужжатлар, дуал таълим, узбекистон

Ўзбекистон ва Россия 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзолади

10:43 23.10.2025 (янгиланди: 14:12 23.10.2025)
© SputnikРегионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве
Регионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Имзоланган ҳужжатлар савдо, саноат ва гуманитар ҳамкорликни янада кенгайтиришга қаратилган
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши доирасида икки мамлакат орасида 30 дан ортиқ ҳужжатлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, илмий-техникавий ва инновацион алоқаларни кенгайтириш, шунингдек, таълим ва маданият соҳаларидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Шунингдек, йиғилишда ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўзаро алоқалар ҳамда маданий-гуманитар шерикликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Айниқса, электрон савдони ривожлантириш, қўшма саноат корхоналари ташкил этиш, улгуржи-тақсимот марказларини яратиш, шунингдек, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш учун дуал таълим тизимини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2025
Ходжаев: Россия ва Ўзбекистон 50 млрд долларлик 400 та қўшма лойиҳани амалга оширмоқда
Кеча, 18:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0