Ўзбекистон ва Россия 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши иккинчи йиғилиши доирасида 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. Келишувлар савдо, саноат ва таълим соҳаларини қамраб олди.
2025-10-23T10:43+0500
2025-10-23T10:43+0500
2025-10-23T14:12+0500
савдо
инвестиция
таълим
москва вилояти
форум
битим
қишлоқ хўжалиги
маданият
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши доирасида икки мамлакат орасида 30 дан ортиқ ҳужжатлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, йиғилишда ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўзаро алоқалар ҳамда маданий-гуманитар шерикликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Айниқса, электрон савдони ривожлантириш, қўшма саноат корхоналари ташкил этиш, улгуржи-тақсимот марказларини яратиш, шунингдек, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш учун дуал таълим тизимини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
москва вилояти
Янгиликлар
uz_UZ
ўзбекистон, россия, ҳамкорлик, ҳудудлар кенгаши, савдо-иқтисодий алоқалар, саноат кооперацияси, гуманитар соҳалар, инвестициялар вазирлиги, имзоланган ҳужжатлар, дуал таълим, узбекистон
Ўзбекистон ва Россия 30 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзолади
10:43 23.10.2025 (янгиланди: 14:12 23.10.2025)
Имзоланган ҳужжатлар савдо, саноат ва гуманитар ҳамкорликни янада кенгайтиришга қаратилган
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik
. Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг иккинчи йиғилиши доирасида икки мамлакат орасида 30 дан ортиқ ҳужжатлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Имзоланган ҳужжатлар савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, илмий-техникавий ва инновацион алоқаларни кенгайтириш, шунингдек, таълим ва маданият соҳаларидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Шунингдек, йиғилишда ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўзаро алоқалар ҳамда маданий-гуманитар шерикликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Айниқса, электрон савдони ривожлантириш, қўшма саноат корхоналари ташкил этиш, улгуржи-тақсимот марказларини яратиш, шунингдек, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш учун дуал таълим тизимини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.