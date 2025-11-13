Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2025 йил 1 ноябрь ҳолатига 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда. Қўшма корхоналарда Россия, Хитой ва Туркия етакчи ўринни эгалламоқда.
2025-11-13T19:25+0500
2025-11-13T21:47+0500
инфографика
россия
хитой
туркия
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53457586_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_283a58d9be6320c256d97895d3d6c13f.png
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига республикамизда жами 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.Шундан 4 204 таси қўшма корхоналар, 13 391 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15% га ёки 2 298 тага ошган. Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 ноябрь ҳолатига уларнинг сони 898 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 713 та ва Туркия - 490 та.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
хитой
туркия
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 мамлакат

19:25 13.11.2025 (янгиланди: 21:47 13.11.2025)
Oбуна бўлиш
Республикада хорижий инвестициялар иштирокида 17 минг 595 та корхона фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг сони бўйича Хитой етакчилик қилмоқда
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига республикамизда жами 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.
Шундан 4 204 таси қўшма корхоналар, 13 391 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15% га ёки 2 298 тага ошган.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 ноябрь ҳолатига уларнинг сони 898 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 713 та ва Туркия - 490 та.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
