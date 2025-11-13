https://sputniknews.uz/20251113/ozbekistonda-xorijiy-investitsiya-ishtirokidagi-qoshma-korxonalar-soni-boyicha-top-5-mamlakat-53459311.html
Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 мамлакат
Ўзбекистонда 2025 йил 1 ноябрь ҳолатига 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда. Қўшма корхоналарда Россия, Хитой ва Туркия етакчи ўринни эгалламоқда.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига республикамизда жами 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.Шундан 4 204 таси қўшма корхоналар, 13 391 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15% га ёки 2 298 тага ошган. Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 ноябрь ҳолатига уларнинг сони 898 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 713 та ва Туркия - 490 та.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
uz_UZ
ўзбекистон хорижий инвестиция, хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар, қўшма корхоналар ўзбекистон, хорижий компаниялар сони, россия инвестициялари ўзбекистон, хитой инвестициялари, туркия инвестициялари, миллий статистика қўмитаси маълумотлари, 2025 йил 1 ноябрь, хорижий бизнес ўзбекистонда, қўшма корхоналар статистика, топ-5 инвестор мамлакатлар, иқтисодий ҳамкорлик, тўғридан-тўғри инвестициялар
Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 мамлакат
19:25 13.11.2025 (янгиланди: 21:47 13.11.2025)
Республикада хорижий инвестициялар иштирокида 17 минг 595 та корхона фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг сони бўйича Хитой етакчилик қилмоқда
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига республикамизда жами 17 595 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.
Шундан 4 204 таси қўшма корхоналар, 13 391 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15% га ёки 2 298 тага ошган.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 ноябрь ҳолатига уларнинг сони 898 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 713 та ва Туркия - 490 та.
