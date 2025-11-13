https://sputniknews.uz/20251113/logistika-markaz-quruqlik-port-uzbekistan-53450645.html
Ўзбекистоннинг 24 та логистика маркази қуруқлик порти мақомини олди — тафсилотлар
Ўзбекистоннинг 24 логистика маркази халқаро қуруқлик порти мақомини олди. UNESCAP битимига мувофиқ, экспорт, транзит ва логистик жараёнлар янада тезлашади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53450214_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_8c2e2316b6d47388da07a13bc9e0487f.png
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистоннинг 24 та транспорт-логистика маркази БМТнинг “Қуруқлик портлари тўғрисидаги ҳукуматлараро битими”нинг халқаро рўйхатига киритилиб, уларга расман халқаро қуруқлик порти мақоми берилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Мақом Бангкок шаҳрида бўлиб ўтаётган БМТнинг Осиё ва Тинч океани иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (UNESCAP) ҳузуридаги Қуруқлик портлари бўйича 6-Ишчи гуруҳ йиғилишида берилди.Қуруқлик портлари ҳудудлар бўйича қуйидагича тақсимланди:Бу мақом Ўзбекистонга нима беради?Халқаро қуруқлик порти мақоми логистика марказларига қуйидаги имкониятларни очади:
ўзбекистон
қуруқлик порти, сухой порт, unescap, бмт битими, логистика марказлари, транспорт-логистика, транзит салоҳияти, экспорт имкониятлари, божхона расмийлаштируви, контейнер ташиш, интермодал ташиш, халқаро юк ташиш, тошкент логистикаси, транспорт сектори, логистика ислоҳотлари, юк айланмаси, ўзбекистон транзити, қитъалараро йўлаклар, регионал логистика, экспорт жараёнлари, транспорт инфратузилмаси, бир дарча тамойили, ташув хизматлари, юк экспорти.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Ўзбекистоннинг 24 та транспорт-логистика маркази БМТнинг “Қуруқлик портлари тўғрисидаги ҳукуматлараро битими”нинг халқаро рўйхатига киритилиб, уларга расман халқаро қуруқлик порти мақоми берилди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Мақом Бангкок шаҳрида бўлиб ўтаётган БМТнинг Осиё ва Тинч океани иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (UNESCAP) ҳузуридаги Қуруқлик портлари бўйича 6-Ишчи гуруҳ йиғилишида берилди.
Қуруқлик портлари ҳудудлар бўйича қуйидагича тақсимланди:
Сурхондарё вилояти — 3 та
Қорақалпоғистон Республикаси — 2 та
Бу мақом Ўзбекистонга нима беради?
Халқаро қуруқлик порти мақоми логистика марказларига қуйидаги имкониятларни очади:
Халқаро транзитга тўлиқ қўшилиш: марказлар контейнер қабул қилиш, қайта юклаш, божхона расмийлаштируви ва транзит ҳужжатларини тўғридан-тўғри халқаро стандартларда амалга оширади.
Экспорт ва импорт тезлашади: божхона ва сертификатлаштириш жараёнлари портлар даражасида соддалаштирилади.
Логистика харажатлари камаяди: юк ташувчилар ва экспортчилар учун вақт ва маблағ тежалади.
Транзит даромадлари ортиши мумкин: хорижий юк оқими Ўзбекистон ҳудуди орқали кўпроқ ўтади.
Инвесторлар учун жозибадорлик ошади: халқаро мақомга эга марказларга логистика компаниялари ва хорижий операторлар кириши осонлашади.
Интермодал ташиш имкониятлари кенгаяди: автомобиль, темир йўл ва ҳаво йўли орқали бирлашган логистика занжири юзага келади.