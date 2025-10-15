Марказий Осиё орқали транзит 70 фоизга ошди — ЕОТБ

https://sputniknews.uz/20251015/central-asia-tranzit-oshish-52724441.html
2020–2024 йилларда Марказий Осиё орқали транзит юк ҳажми 70 %га ошди. Инфратузилма тармоғи ва йўлларни ривожлантириш учун 2035 йилгача 52-53 миллиард доллар сармоя керак.
2025-10-15T19:30+0500
ўзбекистон ва еоии
ўзбекистон
савдо
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
трансафғон темир йўли
транспорт
хитой
россия
афғонистон
туркия
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки маълумотларига кўра, 2020–2024 йилларда Марказий Осиё орқали транзит юк ҳажми 70 фоизга ошди. Бу барқарор тенденцияга айланган. ЕОТБ Транспорт лойиҳалари обсерваторияси маълумотларига кўра, 2035 йилгача Марказий Осиёда транспорт йўлакларини ривожлантиришга 52 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритилади.Унинг таъкидлашича, ҳисоб-китобларга кўра, 2035 йилгача минтақада инфратузилмани ривожлантириш учун камида 53 миллиард доллар сармоя талаб этилади. Бу маблағларнинг асосий қисми Шимол–Жануб йўналишидаги транспорт лойиҳаларига, жумладан Транс-Афғон йўлагини ривожлантиришга йўналтирилиши керак. Ушбу йўлак минтақани Кўрфаз ва Жанубий Осиё давлатлари билан боғлаб, савдо учун янги имкониятлар очади.Транзитнинг ўсиши “юмшоқ” инфратузилмага ҳам бевосита боғлиқ. Марказий Осиёда чегараларни кесиб ўтиш тартибларини соддалаштириш транзит юк оқимларини тезлаштиради, тариф сиёсатини мувофиқлаштириш эса контейнер ташувлари нархини пасайтириш имконини беради.
марказий осиё, транзит, инфратузилма, 70 %, транспорт, шимол-жануб йўналиши, транс-афғон йўлаги, сармоя, 2035, йўлаклар, логистика, йўл каркаси, транспорт чорраҳаси, узбекистон, қозоғистон, козогистон, хитой
Марказий Осиё жойлашуви ва инфратузилма туфайли Евроосиёнинг муҳим транзит хабига айланмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik
. Евроосиё тараққиёт банки маълумотларига кўра
, 2020–2024 йилларда Марказий Осиё орқали транзит юк ҳажми 70 фоизга ошди. Бу барқарор тенденцияга айланган.
Транзит оқимларининг 80 фоизи Қозоғистон ва Ўзбекистон орқали ўтади. Транзит юкларнинг қарийб 60 фоизи темир йўл орқали ташилади. Барча транзитнинг 70 фоиздан ортиғи бир томондан Хитой, иккинчи томондан эса Россия, Туркия, Афғонистон ва Европа давлатлари ўртасидаги йўналишларга тўғри келади.
ЕОТБ Транспорт лойиҳалари обсерваторияси маълумотларига кўра, 2035 йилгача Марказий Осиёда транспорт йўлакларини ривожлантиришга 52 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритилади.
"Марказий Осиёда барқарор иқтисодий ўсиш учун замонавий инфратузилма зарур", — деди ЕОТБ Бошқарув раисининг ўринбосари Евгений Винокуров.
Унинг таъкидлашича, ҳисоб-китобларга кўра, 2035 йилгача минтақада инфратузилмани ривожлантириш учун камида 53 миллиард доллар сармоя талаб этилади. Бу маблағларнинг асосий қисми Шимол–Жануб йўналишидаги транспорт лойиҳаларига, жумладан Транс-Афғон йўлагини ривожлантиришга йўналтирилиши керак. Ушбу йўлак минтақани Кўрфаз ва Жанубий Осиё давлатлари билан боғлаб, савдо учун янги имкониятлар очади.
Транзитнинг ўсиши “юмшоқ” инфратузилмага ҳам бевосита боғлиқ. Марказий Осиёда чегараларни кесиб ўтиш тартибларини соддалаштириш транзит юк оқимларини тезлаштиради, тариф сиёсатини мувофиқлаштириш эса контейнер ташувлари нархини пасайтириш имконини беради.